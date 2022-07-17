Семье, у которой при сходе селя в Приморье погиб ребенок, предоставят жилье

Фото: Иван ДЯКИН.

Пострадавшим от селя в Тимофеевке будет оказана вся необходимая помощь. Об этом заявил глава Приморского края Олег Кожемяка во время выезда к месту ЧП. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Жителям села Тимофеевка, которые пострадали от сходя селя накануне, организуют подвоз хлеба, питьевой воды и газовых баллонов для печек. Тем, кто остался без крыши над головой, выплатят компенсацию, а семье, в которой в результате разбушевавшейся стихии погиб двухлетний малыш, предоставят жилье – их дом полностью снесло мощным потоком грязи и огромных валунов.

Фото: Иван ДЯКИН.

Министр ГО и ЧС края Александр Златкин сообщил, что сель отрезал часть села. В данный момент на месте работают 15 спасателей, психологи и кинологи МЧС. Здесь вообще, по словам специалистов, обстановка самая сложная: затруднен проезд на дорогах из-за переливов, подмыты трассы и мосты.

- Нужно восстанавливать энергоснабжение, организовать подвоз газовых баллонов для печей, хлеба, воды. Когда установится погода, будет ясно, как расчищать завалы, – заявил Олег Кожемяко.

Губернатор Приморского края ввел режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера регионального уровня.

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