Ежегодно для запуска салюта задействуют до четырех площадок во Владивостоке. Фото: Вадим ПОПОВ

Законодатели Приморья утвердили очередные корректировки регионального бюджета на 2022 год. Краевая казна выросла на 7,2 миллиарда рублей – по большей части, за счет поступлений из налоговых доходов. В пояснительной записке к законопроекту указывалось, что расходы на новогодний фейерверк во Владивостоке в 2022 году будут вычеркнуты. Поправки приняты – вероятно, ждать праздничного салюта не стоит.

Бюджетные ассигнования урезаны по подпрограмме «Мероприятия в сфере культуры и охраны объектов историко-культурного наследия» на 12,8 миллиона рублей. Это часть государственной программы «Развитие культуры Приморского края». Четыре миллиона рублей из этих денег были запланированы на запуск салюта и проведение Дальневосточного библиотечного форума. Средства перенаправили на другие нужды: выплаты льготным категориям населения, оплату ЖКХ ветеранам труда и другие меры.

Корректировки на заседании ЗС ПК в среду, 12 октября, прокомментировала председатель правительства Вера Щербина. Депутаты задали сопутствующие вопросы, однако про новогодний фейерверк никто не спросил. Стоит отметить, отмена салюта связана не только с просьбой губернатора Олега Кожемяко не проводить праздничные мероприятия и затратами на проведение частичной мобилизации.

Резервный и чрезвычайный фонды Приморья, как писала «КП», увеличили на 2,6 миллиарда рублей. Дело в том, что край израсходовал накопления на ликвидацию последствий циклона. Фонды «на нуле», поэтому нужно их вновь наполнить. При этом часть суммы из всего резерва (всего в нем заложено 1,2 миллиарда рублей) продолжат тратить на антисанкционные мероприятия, поддержку мобилизованных, СВО и прочие социальные нужды.

На запрос «Комсомольской правды – Владивосток» о том, как отпразднуют Новый год, в администрации дальневосточной столицы все еще не ответили. Неизвестно, планируют ли отменять какие-то еще новогодние мероприятия и будет ли фейерверк в других городах Приморья.

Напомним, инициатором корректировки бюджета выступил губернатор Приморского края. Несколько мероприятия сферы культуры, включая, например, реконструкцию Братской могилы воинов 1-го Дальневосточного фронта» и «Склепа семьи Бринера», отменены.

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