Работает в темноте: как владелица книжного в Приморье, несмотря на долги, продолжает бороться за семейный бизнес

Спустя полтора года история так и не дошла до счастливого финала. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Уже полтора года предпринимательница из Артема, которую несколько раз лишали семейного бизнеса, борется за то, чтобы вернуть свой книжный магазин. Долг Светланы Макаровой составил 17 тысяч рублей, но, по мнению сотрудников службы ГУФССП, сумма иная – немногим больше 200 тысяч рублей. В любом случае помещение продали за несоразмерные пять миллионов рублей. На пристава, которая выставила здание на торги, завели уголовное дело и передали материалы в суд. Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», женщине переквалифицировали статью, а сама Светлана продолжает работать без электричества.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Об истории впервые стало известно в 2021 году, когда за дело взялся Следственный комитет. О том, что магазин выставили на торги, сама хозяйка узнала в сентябре того же года. Женщина пошла в отдел судебных приставов (ОСП), где ей сказали, что у нее долг в 16 309 рублей за свет и горячую воду еще за 2017 год.

Адвокат Максим Чихунов рассказал, что предпринимательница погасила задолженность в тот же день, также она оплатила и расходы по исполнительному производству, которое завели в 2020 году. Всего она потратила 64 950 рублей.

Казалось бы, на этой ноте история должна была закончиться, но увы: в ноябре на порог книжного магазина пришел владелец соседнего ломбарда и заявил, что теперь он хозяин помещения. Оказалось, что еще 27 сентября ему продали здание за пять миллионов рублей.

При новом обращении в ОСП по Артемовскому городскому округу оказалось, что там находилось сводное исполнительное производство в отношении Светланы из-за долгов ресурсоснабжающей и кредитной организаций на общую сумму 209 883 рубля, сюда же входили и эти несчастные 16 тысяч рублей.

Сотрудники ГУФССП заявили, что женщина знала об этом, ведь с января 2021 года она частично гасила долг и не раз приходила в отдел, поэтому на момент торгов сумма задолженности составила 176 381 рубль. Также есть фотографии, подтверждающие, что она ознакомилась с процессуальными документами, однако редакции их не предоставили, так как это материалы исполнительного производства, а «Комсомолка» – не сторона дела.

Адвокат же утверждает, что до сентября предпринимательница ничего даже не подозревала о других своих долгах, а документы отправлялись на не полный адрес, где были указаны только улица, номер дома и город без квартиры. Также, по его мнению, магазин продали именно за коммунальный долг в 16 306 рублей: 15 204 долг ЖКХ с октября 2016 года по май 2017 года, 782 рубля – пеня, 320 рублей – государственная пошлина.

Светлана не бросила борьбу за свой семейный бизнес и подала иск о признании действий пристава незаконными, однако Артемовский городской суд не удовлетворил ее заявление, как и апелляционную жалобу.

Магазин, который принадлежал Светлане. Фото: предоставлено Светланой Макаровой.

А ЧТО СЕЙЧАС?

В декабре 2021 года Следственный комитет Приморья завел на пристава ГУФССП по Артему уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ – превышение должностных полномочий. Но в конце 2022 года прокуратура обвинила сотрудницу по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

В ведомстве сообщили, что с июня по сентябрь 2021 года пристав не исполнила свои обязанности, не установила полный объем имущества Светланы – ведь кроме книжного магазина у женщины был автомобиль и три гаража во Владивостоке, которые можно было продать вместо торговой точки, а еще банковский счет, на котором было достаточно денег для погашения задолженности.

РАБОТАЕТ В ТЕМНОТЕ

Сейчас жительница Артема продолжает работать в магазине, вот только в непростых условиях – искать нужные книги для покупателей и продавать их ей приходится в полнейшей темноте. Но задолженности за электричество и горячую воду у женщины нет, ее отменил мировой судья еще в январе 2022 года. Как рассказали в пресс-службе ПАО «ДЭК», компания расторгла со Светланой договор и заключила его с новым хозяином. Именно он и оставил заявление на ограничение электричества. С какой целью, остается только гадать –возможно, чтобы женщина освободила помещение.

Но остается открытым вопрос, раз долг отменили, вернули ли бывшей владелице деньги?

– В данной ситуации делается перерасчет в строну уменьшения текущего счета. Вернуть эти деньги возможно по заявлению, но в случае наличия переплаты по лицевому счету. К нам никакие обращения не поступали, – ответили в ПАО «ДЭК».

Представители ведомства добавили, что на сегодняшний день сумма долга за сводное исполнительное производство составляет 131 505 рублей. Удастся ли женщине сохранить семейный бизнес – пока все еще загадка.

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