В Приморье отменили судебный приказ, из-за которого местная жительница лишилась бизнеса

Магазин Светланы был продан хозяину ломбарда за 5 миллионов рублей. Фото: предоставлено Светланой Макаровой.

Мировой судья Владивостока 12 января отменил судебный приказ о взыскании со Светланы Макаровой долга почти в 17 тысяч рублей. Приказ был вынесен еще 12 июля 2017 году, но женщина узнала о нем только в сентябре 2021 года. Именно за эту задолженность, как утверждает адвокат Максим Чихунов, книжный магазин предпринимательницы продали за 5 миллионов рублей. О решении мирового судьи юрист рассказал на своей страничке в Инстаграм.

Согласно заявлению Светланы, которое Максим Чихунов опубликовал на своем аккаунте, в июле 2017 года мировой судья Владивостока вынес приговор, по которому Светлана Макарова должна была оплатить задолженность АО «ДГК» за электричество и горячую воду. Общая сумма долга составила 16 306 рублей – 15 204 долг ЖКХ с октября 2016 года по май 2017 года, 782 рубля – пеня, 320 рублей – государственная пошлина.

Копию приказа в июле 2017 Светлане отправили почтой на улицу Коммунаров во Владивостоке. Однако в документе юриста указано, что женщина проживает в доме на улице Фрунзе в Артеме, и на этот адрес никакие документы ей не приходили.

В итоге суд принял решение о восстановлении пропущенного срока на подачу возражений и отмене судебного приказа о взыскании с предпринимательницы коммунального долга. Компания «ДГК» в свою очередь может подать иск.

- Отмена судебного приказа явилась ещё одним шагом к справедливости, - пишет адвокат.

Напомним, что об истории с продажей книжного магазина стало известно в ноябре 2021 года. Светлана Макарова обратилась в следственные органы и рассказала, что судебные приставы УФССП России по городу Артему незаконно возбудили против нее исполнительное производство.

Об имеющейся задолженности Светлана узнала только в сентябре 2021 года и, по словам Максима Чихунова, сразу же погасила ее. В итоге 28 сентября исполнительное производство было окончено, однако это не спасло ситуацию, так как магазин продали днем ранее – 27 сентября. Также, как рассказал юрист, у женщины было другое имущество - автомобиль, три гаража во Владивостоке и банковский счет.

УФССП в своем официальном ответе заявили, что сумма задолженности намного больше – 176 381 рублей, а жительница Артема знала о своем долге, так как с 25 января 2021 года частично его погашала. Приставы отметили, что Светлана не сообщала о другом своем имуществе, именно поэтому был продан книжный магазин.

В декабре следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении пристава, который выставил помещение Светланы на торги. Он прошел по части 1 статьи 286 - превышение должностных полномочий.

В суде Артема 27 декабря прошло предварительное судебное заседание по иску о признании действий пристава УФССП незаконными. Окончательное заседание должно пройти 8 февраля 2022 года.

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