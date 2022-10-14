В Приморье спасенный котенок леопарда переедет в дом кинозвезды

Активный хищник редко сидит на одном месте. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Пятнистый краснокнижный хищник Leo 260M, за жизнь которого боролись специалисты Центра реабилитации «Тигр» уже научился охотиться, и сейчас ему нужно жилье побольше. Он переедет в вольер, который раньше принадлежал звезде киноэкранов Leo 80M. Об этом рассказали в пресс-службе национального парка «Земля леопарда».

Leo 260M уже восемь месяцев, он активный и здоровый хищник, который не сидит на месте и постоянно перемещается по своей территории. Но для его развития и подготовки к возвращению на волю ему нужно больше пространства.

В начале ноября Leo 260M выпустят в вольер, в котором несколько лет назад жил один из самых известных пятнистых хищников России – Leo 80M Николай. В 2016 году его спасли от браконьеров, а прославился благодаря документальному фильму «Лео-80. История одного леопарда», который стал лауреатом кинофестивалей.

Чтобы специалисты могли следить за молодым леопардом, в вольере установят около десяти фотоловушек, но перед этим его очистят от зарослей, лишних кустов и деревьев. На территорию также выпустят различных мелких животных.

– После новоселья будет очень интересно наблюдать за поведением леопарда, сравнивая его с знаменитым собратом. Вольер станет для него отличной тренировочной площадкой, где мы сможем обеспечить для него лучшие условия для дальнейшего роста и развития, в том числе в будущем выпускать взрослых оленей, – поделился председатель правления МРОО «Центр «Тигр» Виктор Кузьменко.

Напомним, что Leo 260M нашли у границ нацпарка «Земля леопарда» летом 2022 года, когда ему было всего четыре месяца. Истощенного котенка доставили в Центр «Тигр», во время медосмотра у него обнаружили небольшие раны, некоторые из них были с паразитами. После лечения начался курс реабилитации: его изолировали от людей, выпускали к нему кроликов, чтобы развить его охотничьи навыки, которые помогут ему после возвращения на волю.

Дальневосточный леопард – это самая редкая крупная кошка в мире, в России обитает больше 120 этих хищников. Живут они на юго-западе Приморья и на небольшом участке Китая, который граничит с нашей страной.

ПО ТЕМЕ:

В Приморье отловили малыша леопарда, зараженного паразитами

Это первый случай вынужденного изъятия хищника из дикой природы (подробнее...)

Детеныша леопарда в Приморье вылечили после серьезной травмы

Хищник временно живет в вольере, за ним продолжают присматривать специалисты (подробнее...)

Грозный зверь или домашний котенок: спасенный в Приморье леопард проявил неуклюжесть

Котенок дальневосточного леопарда, спасенный от смерти в Приморье, комично упал в воду (подробнее...)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Комсомолка» недавно вернулась из осеннего автопробега «Чем гордится Приморье». Наша команда посмотрела, как сегодня работают различные компании и производства. Читать путевые заметки…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.