Детеныша леопарда в Приморье вылечили после серьезной травмы

Лапки спасенного котенка. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Краснокнижного котенка с травмой бедра нашли еще летом около границы национального парка «Земля леопарда». Специалистам удалось спасти жизнь малыша. Последний медосмотр показал, что шансы у животного на возвращение к семье повысились.

Истощенного котенка отправили в Центр реабилитации около села Алексеевка. Из-за низкого веса и травмы, он мог отбиться от мамы и погибнуть в дикой природе. Специалисты оказали хищнику необходимую помощь и выпустили в вольер, присвоив номер Leo 260M.

Специалисты осмотрели детеныша. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Во время удаленного наблюдения за редким котом ветеринары заметили, что он периодически хромает. Как правило, в эти моменты он охотится на кроликов или гуляет по вольеру. Во время рентгенографии леопарда выяснилось, что старая травма дала о себе знать – в кости появилась небольшая трещина. Однако в ходе лечения успешно сформировалась костная мозоль и соединительная ткань, которая появляется в местах переломов. В течение года костная мозоль перестроится в костную ткань, тогда у животного будет возможность отправиться домой.

Малыш уже освоился в вольере. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

– Сейчас мы отчетливо видим, что хромота больше не проявляется. С леопардом все в порядке, он резво и свободно двигается, лазает по деревьям. Для поддержки вместе с подкормкой ему будут давать специальные биодобавки, обогащенные кальцием. Они сделают кости активного хищника более крепкими и здоровыми – отметил председатель правления МРОО «Центр «Тигр» Виктор Кузьменко.

Котенок уже удвоил свой вес с момента прибытия к специалистам. Весит семимесячный леопард почти 12 килограммов. Для поддержания формы в его рацион входят оленина и кролики, а водопой установлен в искусственном пруду. Специалисты отметили, что на видео с фотоловушек и камер наблюдения заметно, что животное прекрасно освоилось. У него уже есть любимые укрытия и места для отдыха.

СПРАВКА «КП»

На сегодняшний день в России зарегистрирован 121 дальневосточный леопард. Обитают редкие кошки на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с нашей страной. Длина тела хищника составляет 107–136 сантиметров. Вес самцов – до 50 килограммов, самок – до 42,5 килограмма. Животное занесено в Красную книгу и находится на грани вымирания, но благодаря усилиям специалистов популяцию удалось отодвинуть от опасной черты.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что впервые в истории дальневосточный леопард «пойман» на фотоловушку за Транссибом. Также в Приморье появился «пряный» леопард. Ранее истощенного тигренка с обморожением и травмами спасли на хирургическом столе в Приморье.

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