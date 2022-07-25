Выяснилась новая жертва агрессивных собак в Приморье

Кадры собаки сделали родители. Фото: администрация Находкинского округа

Очередная беда случилась в Приморье. В Находке собака покусала ребенка, родители самостоятельно отвезли его в трампункт. Полиция уже нашла пса, но хозяина еще не установил – агрессивная собака была в ошейнике.

По информации администрации Находкинского городского округа, инцидент случился вечером 21 июля. Все произошло на улице Михайловской возле домов 15-21. Родственники отвезли пострадавшего в больницу, где ему оказали медицинская помощь.

По словам матери и дедушки, пес был со светлой шерстью и в ошейнике, ранее его не видели в этом районе. На следующий день, 22 июля, служба отлова бездомных животных поймали несколько десятков собак на улице Михайловской, в том числе героя истории. Хозяина пса, не отрицают в полиции, может ждать уголовное дело. Пока что пес на передержке в приюте во Врангеле.

Это не первый случай нападения собаки на ребенка в Находке. «Комсомольская правда» ранее писала о таком. Стая одичалых дворняг напала на семилетнего мальчика, укусив его за ногу. На помощь парню пришли дворники, своими метлами отгоняя псов.

Самое ужасное в этой истории – такое часто случается. В Приморье много новостей о том, как брошенная на улицу собака напала на человека. Недавно благодаря выставке-раздаче в парке Минного городка, свой новый дом нашли 49 котят и один щенок.

С начала этого лета в Приморье действует обязательная маркировка собак. Новый подход поможет обнаружить бродягу или питомца, а так же их хозяина. Меру ввели краевые депутаты Законодательного собрания.

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