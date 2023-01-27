Въехал в сугроб пока мчался к рожающей жене: во Владивостоке полицейские с мигалками сопроводили будущего папу в роддом

Молодой отец поблагодарил полицейских Леонида Баринова и Владимира Михайлова. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Полицейские помогли роженице вовремя доехать до роддома в столице Приморья. Письмо с такой вестью поступило в руководство Госавтоинспекции, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Будущий отец обратился к инспекторам ДПС с просьбой срочно сопроводить его автомобиль – жена рожает. Очевидно, дело было в пробке в будний день на Некрасовском путепроводе. Вчера там как раз произошло несколько ДТП, которые поставили движение в ступор. Полицейские включили звуковые сигналы и начали сопровождать транспорт.

Пока продолжалась поездка, другие автомобили пытались вклиниться между машиной будущего папы и инспекторов, поэтому перед путепроводом к сопровождению присоединился еще один спецавтомобиль ДПС, за рулем находился старший лейтенант полиции Владимир Михайлов.

В женщины начались преждевременные роды. Фото: УМВД России по Приморскому краю

В такой спешке не удалось избежать происшествия. При перестроении мужчину, торопившегося к жене, подрезал автомобиль, и он въехал в сугроб.

– Самостоятельно выбраться у водителя не получалось, но Владимир Михайлов помог ему выехать из снега, – отмечают в УВМД.

В конце поездка увенчалась-таки успехом. Полицейские с мигалками привезли роженицу и ее супруга в приемное отделение Приморского краевого перинатального центра. Медицинский персонал оказал женщине помощь.Через час она родила здоровую малышку весом 2 килограмма 920 граммов и ростом 49 сантиметров.

За добрый поступок семейная пара сказала спасибо полицейским. Молодой отец выразил благодарность сотрудникам полиции Владивостока младшему лейтенанту Леониду Баринову и Владимиру Михайлову. Мужчина добавил, что Леонид умело управлял автомобилем на скользкой дороге при плотном потоке машин в вечернее время.

– Госавтоинспекция Владивостока желает новорожденной и ее родителям крепкого здоровья, долгой и счастливой жизни, – отметили в ведомстве.

Напомним, что это не первый такой случай. Два года назад полицейские во Владивостоке также помогли женщине вовремя добраться до роддома. В тот раз роды могли состояться прямо в такси, которое ранним утром попало в многокилометровую пробку.

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