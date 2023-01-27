Неравнодушные жители опасаются, что зоопарк могут закрыть. Фото: СУ СК России по Приморскому краю

Неравнодушные россияне создали петицию в защиту льва Аристо из зоопарка «Чудесный» в селе Борисовка, который вцепился в пьяную посетительницу. Коллективное обращение собрало уже более 8 тысяч подписей. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В начале этой недели, 23 января, жительница Приморья вместе со своими друзьями гуляла по зоопарку, но в какой-то момент ей в голову пришла странная мысль – перелезть через забор, который отделял ее от клетки со львом. Ни предупреждающая табличка, ни крики сотрудников не смогли остановить женщину. Она пошла на поводу своих желаний, но в итоге упала и оказалась слишком близко к хищнику, который вцепился ей в руку.

Ситуация стремительно получила огласку в социальных сетях и СМИ, прокуратура взяла ее под свой контроль. После нападения хищника Следственный комитет завел уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Через несколько дней после произошедшего на популярном сайте Change.org неизвестные опубликовали петицию в защиту льва Аристо, ведь появились слухи, что его могут усыпить. На момент написания статьи обращение подписали 8 472 человека, финальная цель – 10 тысяч.

– Считаю, что именно виновная в произошедшем посетительница и должна понести наказание за свою беспечность и халатность по отношению к себе и своему здоровью. Если зоопарк придется закрыть, то все его обитатели окажутся на грани голода, – пишет автор петиции.

Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» связался с пресс-секретарем зоопарка, чтобы узнать, кто создал петицию. Руководители организации успокоили: пока что речи о том, чтобы усыплять хищника, не идет. Тем не менее зоопарк действительно надеется на помощь общественности.

– Этого мы не знаем, сами удивились, когда нам ее прислали. О дальнейшей судьбе льва по-прежнему сказать не можем, но надеемся, что все будет хорошо и у зоопарка, и у животного. О закрытии учреждения пока речи не идет. Расследование уголовного дела продолжается, и мы уверены, что следователи установят все факты и дадут справедливую оценку случившегося, – рассказала пресс-секретарь зоопарка «Чудесный» Александра Алексюк.

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