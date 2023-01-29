Приморский видеограф поймала в объектив нерп в лучах заката с высоты птичьего полета

Зима оказалась щедрой на красивые кадры для любителей природы. Фото: принтскрин видео.

Видеографу из Владивостока Валерии Ольковой удалось запечатлеть на камеру прекрасное зрелище. Среди ледяных вод, в морском «бассейне» резвились нерпы. С высоты птичьего полета удалось поймать кадры не только этих удивительных созданий, но и завораживающие виды зимних пейзажей, например Токаревский маяк в ледяном плену. Девушка поделилась с «Комсомолкой», как ей удалось добыть такие яркие кадры.

– Перед закатом удалось поймать двоих нерпочек, людей было немного, хотя на улице чуть теплее, чем на неделе, но все еще морозно. Обычно в черте города я видела нерп только в одиночестве, а тут такое чудо заснять удалось.

Зима щедра на красивые кадры для любителей видеосъемок. Так китов-великанов запечатлели в акватории Владивостока – едва ли не под носом у жителей. С высоты птичьего полета с помощью дрона величественных млекопитающих заснял местный видеограф, блогер и фотохудожник Антон (totonodrone).

Кстати, если вновь говорить о нерпах. Их можно встретить даже не покидая пределы города. Правда вот, они нарисованные, но все же. Милым ларгам нашлось необычное местечко во Владивостоке. Теперь на одной из подпорных стен Некрасовского моста гостей и жителей города радует изображение с этими милыми глазастыми животными. Обитателей дальневосточного побережья нарисовал местный художник Юрий Шишков.

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