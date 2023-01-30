В Приморье полицейские вытащили из западни искусанную собаками косулю

После того, как косулю спасли, ее осмотрели ветеринары. Фото: Пресс-служба МО МВД России «Кавалеровский».

Аномальные морозы, которые обрушились на Приморье, принесли неприятности не только людям, но и животным. Из-за 40-градусных холодов копытные не могли найти себе пищу, из-за чего стали выходить к людям. Одна из косулей в Кавалеровском районе попала в беду, но местные полицейские спасли ее. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Приморью, в выходной день участковый уполномоченный старший лейтенант полиции Сергей Гущин ехал в гараж и увидел собак, которые гнались за косулей. Мужчина остановил машину, чтобы разогнать стаю, а в это время испуганное копытное, которое уже успели покусать, ринулась к забору в больнице. Попытки сбежать не увенчались успехом – бедолага застряла между железными прутьями и не смогла выбраться.

В районе гаражей косуля убегала от стаи собак. Фото: Пресс-служба МО МВД России «Кавалеровский».

Продолжая отгонять собак, Сергей Гущин позвонил специалистам Госохотнадзора. На помощь мужчине пришли коллеги, которые были неподалеку: младший сержант полиции Александр Свиридов, сотрудники патрульно-постовой службы старшие сержанты полиции Кирилл Марунич и Владислав Ташлыков

Когда прибыли сотрудники Госохотнадзора, на голову косули накинули мешок, чтобы она не испугалась большого количества людей. Специалисты погнули прутья забора домкратом и вызволили бедолагу из плена, замотали в теплое одеяло и в специальном боксе для перевозки отвезли ее в ветеринарную службу.

Врачи сделали ей наркоз и осмотрели, серьезных ран у нее не обнаружили, и все же косуля была сильно напугана после побега от собак. На следующий день она пришла в норму и ее вернули в дикую природу.

Напомним, подобный случай произошел в начале январе на территории СНТ «Дружба» в Уссурийске. Выручать застрявшее животное отправились спасатели МЧС.

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