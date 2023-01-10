Силы заповедников мобилизованы для спасения копытных в Приморье. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Снегопад, который обрушился на Приморье в конце 2022 года, до сих пор угрожает диким зверям. Именно поэтому на особо охраняемых природных территориях заповедников «Земля леопарда» действует мобилизационный план. Специалисты усилили охрану и подкормку копытных животных, сообщили в пресс-службе орагнизации. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Из-за больших сугробов животным тяжелее передвигаться и искать себе пищу. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

В пострадавших от удара стихии районах организованы подкормочные площадки, а также расчищаются дороги, чтобы зверям было легче передвигаться. На территории национального парка «Земля леопарда» и Уссурийского заповедника выложено почти три тонны кормов – кукурузы и овса и более 40 рулонов соевой соломы.

Сотрудники заповедников проводят большое количество мероприятий для сохранения численности животных. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Эксперты заметили, что звери стали чаще выходить к автомобильным дорогам. После снегопада у трасс были замечены леопарды, скопления косуль и оленей. Выросло также количество охотников, что создает угрозу браконьерского отстрела тигров, леопардов и так далее. Поэтому охранные мероприятия заповедников усилены.

Содействие специалистам оказывает приморская полиция. Большое количество патрулей помогут оперативно реагировать на нарушения и защитить животных.

Звери стали чаще выходить к автомобильным дорогам. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

– Мобилизационные мероприятия призваны помочь избежать падежа копытных и, как следствие, возникновения конфликтных ситуаций с тиграми и леопардами из-за сокращения естественной кормовой базы. Сотрудники отдела охраны занимаются пресечением нарушений природоохранного законодательства, а биотехнические мероприятия ведутся сразу на 80 подкормочных площадках, – рассказал заместитель директора по охране ФГБУ «Земля леопарда» Евгений Стома.

Большое количество диких животных пострадало от снегопада в конце 2022 года. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Следует отметить, что незаконная охота на косуль, оленей и кабанов – одна из главных причин, по которой леопард оказался на грани исчезновения. Заповеднику удалось исправить ситуацию с краснокнижной кошкой и увеличить численность популяции с 35 до 121 особи.

Численность леопардов увеличилась с 35 до 121 особи. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Напомним, «Комсомолка» писала, что губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил накормить диких копытных животных в пострадавших от снегопада районах края. Закупят для этого почти 1000 тонн кормов.

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