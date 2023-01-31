Смотрела вдаль и бросилась в воду: на Камчатке хаски пыталась подружиться с сивучем

Собака обрадовалась нежданному гостю. Фото: принтскрин видео.

Незабываемая встреча хаски и сивуча произошла на Камчатке. Дружелюбный пес хотел поближе рассмотреть необычного друга и даже чуть не бросился в холодную воду, но его остановила хозяйка Елена Сафонова. Она сняла происходящее на камеру телефона, кадры быстро набрали популярность в социальных сетях. Подробности – в материале «Комсомольской правды».

Необычная история произошла с хаски по кличке Кая 28 января 2023 года. Он гулял с хозяйкой на пляже в районе Сероглазки недалеко от Петропавловска-Камчатского, как вдруг заметил сивуча. Пес пристально смотрел вдаль на приближающегося морского льва, ложился на берегу, а в какой-то момент даже решил побежать навстречу нежданному гостю. Однако его остановила Елена Сафонова, которая переживала за своего питомца из-за холодной воды. После этого, послушная собака вернулась на берег, но потом еще некоторое время «играла в гляделки» с новым другом.

– Зимой морские львы облюбовали несколько мест в разных частях нашей Авачинской бухты, поэтому они часто переплывают с одного на другой пляж. Нередко это происходит недалеко от берега, но обычно львы не интересуются тем, что происходит на береговой линии. Мы же ему были интересны, не знаю – чем. Несколько минут сивуч то отдалялся, то приближался, делал проныры, фыркал и сопел. Собака тоже с интересом смотрела на чудное животное, даже решила пойти в воду, но я ее отозвала. Сивучи – достаточно миролюбивые животные, не думаю, что псу могла угрожать опасность. Просто вода сейчас достаточно холодная даже для такой северной породы, как хаски. А вот сивучу нипочем, – поделилась эмоциями с «Комсомолкой» Елена Сафонова.

Петропавловск-Камчатский одно из немногих мест, где морские львы могут зимовать в черте города. Приплывают к берегам Камчатки они, как правило, в октябре, а уплывают в мае. Елена отметила, что в России, кроме камчатской столицы, сивучи «отдыхают» только в Невельске в Сахалинской области.

Напомним, «Комсомолка» писала, что сивуч выпрашивал угощение у жителей Петропавловска-Камчатского прямо в центре города. Ранее один из отважных редких тюленей забрался на судно к рыбакам и устроил себе «шведский стол».

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