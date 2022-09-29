Экс-главу Большого Камня обвиняют в превышении полномочий

Фигуранта знакомят с материалами уголовного дела. Фото: администрация Большого Камня.

Следственный комитет России по Приморью обвинили бывшего мэра Большого Камня в земельных махинациях по статье о злоупотреблении своими полномочиями. Расследование уголовного дела по части 2 статьи 285 УК РФ завершено. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, с апреля 2020 года по декабрь 2021 год будучи главой Большого Камня Александр Андрюхин знал, что в округе есть 35 многодетных семей, которые по закону могут бесплатно получить земли. Однако экс-мэр предоставил участки в аренду своим родственникам, знакомым и сотрудникам администрации.

Предоставленные Андрюхиным земли находились на берегу бухты Ильмовая. Весной 2020 года им изменили назначение и из зоны рекреации их сделали местом для строительства частных домов. Эти участки могли получить и многодетные семьи.

Сейчас фигуранта знакомят с материалами уголовного дела. По части 2 статьи 285 УК РФ ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Возможно, Андрюхин и другие подобные нарушители и стали причиной нехватки земель, планируемых под раздачу многодетным семьям. В Законодательном собрании Приморья решили, что вместо участков приморцы могут рассчитывать на сертификаты о единовременной выплате. Потратить деньги можно на строительство дома, первоначальный взнос по ипотеке или жилищному кредиту.

Напомним, что уголовное дело на экс-главу Большого Камня завели в марте 2022 года. Свой пост мэра он покинул в декабре прошлого года, и его место занял Рустям Абушаев, на которого прокуратура направила иск в суд.

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