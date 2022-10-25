Громкие преступления и криминальная жизнь парка Минного городка во Владивостоке – ретроспектива

Озера в парке Минного городка. Фото: Илья КУЗНЕЦОВ

Много лет во Владивостоке из парка Минного городка доносятся ужасающие истории. Темные аллеи, пустыри, заброшенные здания, озера... Несмотря на бесчисленные попытки создать здесь благоустроенную территорию, мистика и таинственность этого места никуда не исчезают. По нескольку раз в год или больше полицию и жителей города здесь преследуют трагедии, несчастные случаи и криминал.

«Комсомольская правда – Владивосток» создала ретроспективу событий, которые произошли в Минном городке, чтобы вместе с читателями вспомнить самые нашумевшие дела этого места. В качестве эксперта материал сопровождает отставной полицейский, который в 90-е и нулевые прошел трудовой путь от участкового района Баляева до начальника управления отдела МВД Виктор Иванович Гергилев.

Оккультная конюшня

Пожалуй, главное «темное» место на территории Минного – конюшня. Совершенно мистический участок. Несмотря на то, что там постоянно находились взрослые и дети, это место буквально притягивало к себе маргиналов, вспоминает Виктор Иванович. В 2014 году весь Владивосток потрясла страшная история, которая произошла здесь.

Поздней осенью 2014-го в школе верховой езды проходили занятия по конной ходьбе. Подростки вместе с инструктором отрабатывали навыки на ипподроме. В один момент к площадке подъехал «Прадик», из которого вышли хмельные мужики, стали «качать права» и терроризировать спортивную команду. Сколько всего услышали в свой адрес ребята и тренер – остается только гадать. Нетрезвые «боровы» буквально издевались над людьми, просили покатать их ребенка. Именно так. Опасный контингент привез с собой маленькое дитя и при нем, не стыдясь, кричал матом, пугал лошадей и нападал на учащихся.

Один из мужиков замахнулся бутылкой в сторону лошади, отчего та, перепугавшись, сбросила на землю 13-летнюю девочку. На помощь тренировочной группе пришел отец одной из обучающихся. Последовала драка, его избили до обморока. Затем, наконец, дебоширов «скрутили». Инструктор забрала ключи от автомобиля и собиралась передать их в полицию, но в этот момент ее ударил дверью машины один из «братков». Оказалось, что он повредил женщине позвоночник. Она умерла.

– Рядом с этой конюшней часто так было – кто-то там «наркоманил», кто-то распивал спиртное. Это сохранялось еще в мою бытность. У парка просто нет нормального хозяина, который бы им занялся. Собственно, это и есть основная его проблема – заброшенность. Его нужно привести в нормальный божеский вид, чтобы люди могли приходить и спокойно проводить там время, – говорит наш собеседник.

Смертельные озера

О прудах парка Минного городка, манящих своей таинственностью, слагают легенды. А пару лет назад один из водоемов покрылся густой тиной, что как бы придало мистицизма этому месту.

Но история озер не столько загадочная, сколько вполне тривиальная для города-крепости. Обустроили их военные еще в 19 веке на территории тогда еще военной части, чтобы использовать как запасы пресной воды и гарант пожарной безопасности, ведь вблизи хранятся боеприпасы. В случае воспламенения этот арсенал можно было легко затопить, открыв шлюзы. Впрочем, и «болото» появилось из-за нехватки финансирования. Уже позднее, годы спустя, пруды стали объектом притяжения отдыхающих.

Утопленников в парке прежде находили неоднократно. По словам бывшего участкового, у его знакомой сын возвращался со школы. В Минном, видимо, играя на замерзшей воде, второклассник провалился и утонул.

Виктор Иванович отмечает, что летом тела мертвецов находили еще чаще:

– Пришлось выставить два наряда, чтобы прекратить это безумие. На мой взгляд, парк всегда оставался сильно запущенным. Одно время там работали аттракционы, было людно, приятно там находиться. Затем все повторилось вновь, его забросили.

Опасные прогулки по льду до сих пор остаются причиной многих смертей во всей России. Совсем недавно, в марте 2022-го, в парке под холодную воду снова провалились несколько школьников. К счастью, трагедии удалось избежать. Несмотря на глубину и ледяные преграды, детей вытащили студенты и прохожий, которые в этот момент проходили рядом. Спасителей даже приставили к награде.

В 2012-м в одном из водоемов нашли труп, обмотанный полиэтиленовыми пакетами. Явно не несчастный случай, – подумает читатель. Через четыре месяца следком дал пояснения. Оказалось, что человека убил 28-летний мужчина, который жил в палатке на территории парка.

Сперва они вместе кутили, принимали горячительные напитки, затем поссорились и так, что «гость» бездомного скончался. Он получил сначала кулаком по голове, а затем головой о булыжник.

– Далее, злоумышленник, полагая, что убил потерпевшего, обмотал последнего полиэтиленовыми пакетами, и скинул его в озеро парка «Минного городка», и убил. Смерть наступила от механической асфиксии вследствие утопления, – сказано в сообщении ведомства.

Семь краж

Как говорит бывший полицейский, наркотики во времена его службы не были особой проблемой. Во всяком случае «закладчиков» не существовало, употребляющих или «барыг» ловили с поличным, тут же. При этом процветали грабежи, «налетчики» – сопроводители парка:

– Был такой преступник, который регулярно обворовывал женщин пожилого возраста. Устраивал рейды, налетал на старушек, срывал драгоценности – сережки, ожерелья, браслеты. Бабушки отпор дать не могли, он их толкал, они падали…

Долго не могли поймать «налетчика» полицейские. Ему удалось совершить целых семь краж. Когда поймали вора, им оказался чемпион Европы по рукопашному бою. Экс-рукопашник остро нуждался в деньгах, потому что плотно сидел на наркотиках. Его задержали в одном из домов на улице Шепеткова.

– Помимо этой громкой истории были и другие: телефоны, цепочки. Что-то раскрывалось, что-то не раскрывалось, – вспоминает спикер. – Около десяти лет назад там задушили парня. История резонансная, причем это был не один случай.

Не стерто временем

Совсем свежи в памяти горожан воспоминания о том, как в августе 2022-го на 8-летнего мальчика напал мужчина восточной внешности. Извращенец надругался над ребенком, когда тот гулял с мамой по парку. Редакция «КП» писала в подробностях об этом происшествии. Напомним.

Несколько мужчин пришли в парк, чтобы там выпить и отдохнуть. Они сидели, общались и один из них заметил женщину. Скорее всего, будучи изрядно пьяным, он начал к ней приставать, из-за чего та убежала, но от испуга забыла своего ребенка. Что спровоцировало мужчину переключиться на дитя – неясно. Он заволок школьника за деревья и надругался над ним. Перепуганный ребенок в шоке вышел в крови к прохожим, которые помогли ему спастись.

На этом криминальные истории не заканчиваются. Накануне ужасных событий все там же, возле конюшни, произошло вот что: парень среднеазиатской внешности взял в руки хлыст и отправился избивать им прохожих. Одна из читательниц рассказала «КП», как сама едва не стала жертвой чудака-садиста:

– Я гуляла в парке с маленьким сыном и мамой, когда этот неадекват побежал в нашу сторону и начал на нас замахиваться хлыстом. Мы испугались и просто побежали. Потом услышали крики, обернувшись, поняли, что он напал на девчонок, которые занимались в конюшне с лошадьми, сначала стал хлыстать их, а после повалил одну из девушек на землю и стал душить.

Мужчину остановил только удар палкой. В полиции потом рассказали, что девушка сделала замечание молодому человеку, когда тот хотел ударить лошадь, на которой она занималась.

Эпилог

Парк Минного городка относительно недавно существует во Владивостоке. В начале 20 века и добрую половину советской эпохи здесь было военное поселение, совершенно закрытое и секретное. На территории располагались казармы, склады, дома для офицеров и прочая такого рода инфраструктура. Затем за ненадобностью, в 90-х, поселения не стало, вместо него собиралось «взойти» рекреационное пространство.

Старожилы помнят, сколько раз перекраивали это место затем, чтобы построить здесь хороший парк. Причем, после строительства мостов все стойко верили, что невозможное – возможно. Так, при Пушкареве, в 2015-м, Минный ожидала кардинальная реконструкция, готовились чертежи, документы. Он обещал стать новым местом притяжения, вторым Нагорным парком, если помните.

Сегодня попытки реанимировать парк остаются на позиции грез. Что-то делается, но на большие преобразования не хватает финансовых средств. Пока тянется эта стадия, в Минном будет продолжаться беспредел, появятся новые истории и легенды.

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