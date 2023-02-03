Ученые ДВФУ создают проекты, способные спасти тысячи жизней

Разработано три проекта. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Команда ученых из ДВФУ разработала проекты, которые помогут улучшить структуру медицины, спасти жизни и трудоустроить людей с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеров и других социально незащищенных жителей страны. Три проекта – три направления развития не только Приморского края, но и всей России. Подробнее о каждом из них читайте в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

СЕРВИС ДЛЯ АНАЛИЗА МЕДИЦИНСКИХ ДАННЫХ

Разработка поможет составить рейтинг, на котором будет видно, как система здравоохранения конкретного региона или муниципалитета справляется с тем или иным заболеванием. Платформе дали название «Медсатан».

В первую очередь сервис призван анализировать и оценивать уже реализованные программы в области здравоохранения и проектировать новые. Полученная статистика покажет, на что стоит обратить внимание, чтобы снизить показатели смертности и заболеваемости. Для формирования эффективных мер воздействия необходимо точно узнавать причины недугов пациентов, в этом и поможет изобретение ученых.

– Дело ведь может быть в специфике половозрастного состава населения, в социально-экономических факторах, в экологии, да много в чем. «Медсатан» поможет спасти жизни тысячам людей, ведь благодаря ему можно понять с каким профилем врачей не хватает в том или ином муниципалитете, – объяснил заведующий Лаборатории анализа данных и прикладных эконометрических исследований Школы экономики и менеджмента ДВФУ Артур Нагапетян.

Артур Нагапетян. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

НАМ НУЖНЫ СПЕЦИАЛИСТЫ

Чтобы решить эту проблему, команда также создала сервис «Дежурный по стране». Вот с ним то получится воплотить реальный действующий механизм для региональных органов власти и Федерального Минздрава привлекать квалифицированный медперсонал в особенно нуждающиеся регионы. Основная задача – повышение уровня обеспеченности врачами по отдельным специальностям в стране.

– Механика работы сервиса заключается в функционировании биржи медицинских кадров, где заинтересованные в привлечении специалистов регионы смогут найти врачей. Данный проект уже прошел экспертизу на платформе «Сильные идеи для Нового времени» и вошел в топ 1000 среди 19460 представленных работ. Сейчас мы находимся на этапе исследований, связанных с оценкой готовности квалифицированных кадров принимать участие в подобных командировках на регулярной основе, определяем необходимые условия, целевую аудиторию.

ТЯНИТЕСЬ К ЗНАНИЯМ

Большинство сервисов ученые разрабатывают совместно с профильными региональными органами власти. В первую очередь речь идет о доступе к данным, предоставлении экспертизы, тестированию решений. В частности, в Дальневосточном федеральном университете существует большое количество программ поддержки, особенно для молодых исследователей.

ТРЕТЬЯ РАЗРАБОТКА

Что еще в планах у светлых умов Приморья? Да, есть место еще одному проекту, уже не связанному с медициной, но не менее важному. «Квота-сервис» – так будет называться платформа по конструирования востребованных вакансий для социально незащищенных категорий населения. Проект должен позволить предприятию, желающему сформировать квотируемое рабочее место, создать аналитику о характеристиках лиц с ограничениями, живущими по соседству от работы вплоть до рекомендаций о конкретных вакансиях.

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