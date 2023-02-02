Запрыгнула беременная в машину: собака, устроившая пробку на дороге в Артеме, чудом нашла хозяев

Питомец нашел хозяйку. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Удача присуща не только людям, но и животным, по крайней мере так можно сказать после инцидента в Артеме, который произошел 2 февраля. Екатерина Рыбалова ехала по своим делам, как вдруг на дорогу выскочила дворняжка. Хвостатая умудрилась устроить пробку, а потом нагло запрыгнуть в машину к девушке. На ее счастье, Екатерина оказалась волонтером, она рассказала, как спасала животное посреди проезжей части и нашла ее хозяев.

Кто его знает, что было бы дальше с собакой, если бы не доброе сердце защитницы животных. Автоледи остановила машину, перекрыла путь остальным водителям, чтобы начать «спасительную операцию». Да вот только с перепугу хвостатая начала кидаться под автомобили, а потом стала бегать вокруг транспорта своей спасительницы и никак не хотела идти в руки. Это заметили люди, которые ждали автобус на остановке, в итоге несколько человек гонялись за дворняжкой. А она в это время взяла, да и запрыгнула в салон авто, дверь со стороны водителя оказалась открыта.

Та самая виновница пробки. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Хитрюга быстро перебралась на пассажирское сиденье. Удобно устроилась, но еще и рычала на меня. Смотрю, а она кажется беременна. Ей повело, что она попала именно ко мне, я содержу фонд помощи животным. Пристроила ее у нас, пока не объявятся хозяева.

О собаке забеспокоились почти сразу же, буквально за несколько минут до звонка нашего корреспондента, с волонтером связалась владелица питомца, нашла объявление в социальных сетях. Жительница Артема даже не думала, что ее любимица станет героиней такой удивительной истории. Как так вышло, что четвероногий друг оказался на улице, она не знает, говорит, что была в это время на работе. Предположила, что бабушка с дедушкой пошли выгуливать собаку, а она по неизвестной причине убежала.

Пока что дворняжка находится у Екатерины, в скором времени за ней приедет хозяйка. Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала не менее интересную историю, в которой было замешано ДТП и четвероногий друг. Жительница Приморья вместе со своим другом и псом Марком попала в аварию. Когда ей пытались помочь и открыли двери автомобиля, перепуганный пес убежал. Первое, что почувствовала девушка, это ноющую боль в шее, пока вызывали врачей и эвакуатор, несмотря на свое состояние, она пыталась найти своего питомца. Но безуспешно, ее увезли в больницу. На следующий день, когда ей стало легче, она написала администраторам местных пабликов, попросила выложить объявление о пропаже ее любимца. Люди откликнулись, начались поиски.

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