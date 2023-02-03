Удивительный подводный танец белух у Токаревского маяка во Владивостоке попал на видео

Белухи ныряли и подплывали к воде, чтобы набрать воздух. Фото: принтскрин видео.

Подводный танец двух белух в проталине у Токаревского маяка во Владивостоке попал на видео. Они ныряли и подплывали к воде, поражая своей красотой. Волшебные кадры запечатлели видеографы «КП – Владивосток» специально для читателей.

К маяку видеографы отправились, чтобы поснимать вызвавших восторг у приморцев ларг на льдинах. Совсем недавно около четырех пестрых нерп отдыхали там в солнечную погоду. Но сейчас море почти замерзло, поэтому ларги ушли с насиженного местечка.

Тем не менее, команда дошла до самого маяка, где было две небольших проталины. К сожалению, и там было пусто. До поры до врмени.

– Постояли минут 15, уже замерли и собрались уходить, но тут услышали звук и бурление в одной из «ванночек» с водой. Это были две большие белухи. Они стали нырять и подплывать к воде, чтобы набрать воздух. Мы успели лишь немного их заснять, так как всплывают они всего на минуты 2-3. Пришлось ждать еще, чтобы поймать нужные кадры, - рассказала один из видеографов.

Переживать о том, как будут дышать морские млекопитающие, когда море снова заледенеет, не стоит. Белухи достаточно долгое время могут проводить под водой и ныряют на большие глубины. Они хорошо приспособлены к жизни среди льдов.

Напомним, что ранее «Комсомольская правда – Владивосток» уже писала о том, что в заливе Петра Великого китов встречают довольно часто. С большой вероятностью это звери, которых содержали ранее в бухте Средняя. Когда белух выпускали, то часть животных не увезли в родные края, а оставили в Приморье в бухте Успения. Видимо, они просто не смогли вернуться в Охотское море самостоятельно.

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