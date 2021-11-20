Якобы закрытая «китовая тюрьма» в Приморье уже два года сохраняет вольеры

Олег Кожемяко кормит косаток в «китовой тюрьме». Фото: Игорь Новиков

Приморская «китовая тюрьма» - печально известная и нашумевшая по всему миру история. Больше ста морских млекопитающих около года находились в плену, жили в тесных условиях, а некоторые и вовсе исчезли или погибли. Летом 2019 года зоозащитники победили, и это место официально опустело, а в России и вовсе запретили вылов китов. Однако вольеры, в которых находились выловленные для продажи в Китай животные, до сих пор существуют. Люди обеспокоены: с какой целью загоны решили оставить? Этим вопросом задались даже в Госдуме, один из депутатов обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить «китовую тюрьму».

Сигнал прокурору

Замглава комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов известен своей очень активной зоозащитной позицией. Порой даже слишком активной, которая не всегда встречает понимания у некоторых других зоозащитников. В 2018 году по его инициативе был принят закон «Об ответственном обращении с животными», по которому беспризорные животные фактически получили неприкосновенность. Депутат призывал подкармливать братьев наших меньших, которые остались без дома и хозяев. В то время, как его оппоненты считают, что кормление бродяжек может привести к печальным последствиям: к увеличению числа бездомных собак, которые могут кидаться на людей, и к распространению болезней, например, бешенства.

Но сейчас речь о другом. В октябре 2021 года Владимир Бурматов забеспокоился наличием вольеров в «китовой тюрьме» и обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить, законно ли существование загонов в бухте Средняя. Об этом депутат рассказал в своем Инстаграме.

- «Китовая тюрьма» стоит пустой, но «тюремные» постройки до сих пор не демонтированы. Кому они сейчас принадлежат? Кого ждут? Новых «узников»? Для чего и кем используются? На каких основаниях? Надо поставить в этом вопросе точку. Допустить второй «китовой тюрьмы» мы не имеем права, - отметил депутат.

«Китовая тюрьма» расформирована, но вольеры для животных так и не убрали. Фото: Глеб Ильинский

В ноябре от Генпрокуратуры поступил ответ на запрос депутата. В документе сообщалось, что по поручению генерального прокурора РФ в «китовой тюрьме» проверят, законно ли существование вольеров для морских млекопитающих.

Кстати, именно Владимир Бурматов с коллегами по Госдуме внес в законопроект поправку о запрете промышленного и прибрежного вылова китов, дельфинов и морских свиней, чтобы предотвратить продажу морских млекопитающих за рубеж.

С чего все началось

История получила широкую известность в 2018 году. Четыре коммерческие организации оформили документы на отлов косаток и белух, чтобы затем продать их в океанариумы Китая. ПО некоторым данным, даже получили предоплату. Сахалинская организация «Друзья океана» заинтересовалась этим делом и 30 июля организовала экспедицию в заливе Николая в Охотском море, где вылавливали косаток. Однако встретили их крайне недружелюбно, говорят, кто-то даже открывал огонь по дрону с камерой, который принадлежал волонтерам. А после кто-то в лагере волонтеров на берегу моря разбросал все вещи, выпотрошил аптечку и личные вещи, слил топливо из канистр и украл дорогое оборудование.

К сожалению, достучаться до совести и здравого смысла добытчиков не удалось. В лагере отловщиков охранники неохотно шли на контакт, а капитан судна не только не явился, но и не стал отвечать на вызов по аварийной рации.

«Китовая тюрьма» снаружи. Фото: Глеб Ильинский.

Люди заинтересовались судьбой заключенных

Выловленные животные в итоге оказались в той самой бухте Средняя в Приморье, недалеко от Находки, в том самом месте, которое потом прославят как «китовая тюрьма». Раньше здесь находился центр адаптации «ТИНРО-Центра», но потом на месте обосновались четыре компании: ООО «Афалина», «Океанариум ДВ», «Белый кит» и «Сочинский дельфинарий».

Это был не первый год работы центра передержки и не первая партия животных на продажу, но история вызвала большой общественный резонанс по очевидной причине: единовременно для продажи в Китай тут оказалось сразу 90 белух и 11 косаток!

После проверки прокуратуры оказалось, что вылов был незаконным, а млекопитающие жили в антисанитарных условиях. Разрешение на добычу морских животных компании получили якобы в культурно-просветительских целях, но проверка показала, что такая деятельность не проводилась. Сами китообразные находились в тесных вольерах, воду никто не чистил, как и помещение для подготовки еды.

В итоге против хозяев «китовой тюрьмы» возбудили уголовное дело. Проверка также показала, что многие «заключенные» являлись совсем детенышами. Одиннадцать косаток не достигли половой зрелости, а потому их отнесли к транзитному подвиду Красной книги Камчатки. Среди 90 белух 13 не достигли даже года.

Ситуацию осложняло то, что некоторые животные находились на грани жизни и смерти: косатки были истощены, также у них обнаружили кожные заболевания. Особенно людей беспокоило состояние детеныша косатки Кирилла. У него не было сил шевелиться, слезала кожа и были признаки воспаления легких. Через какое-то время Кирилла не стало. Отловщики при этом говорили, что одна из косаток «сбежала». Как и три белухи.

Больше ста морских млекопитающих были заложниками «китовой тюрьмы». Фото: Глеб Ильинский.

История «китовой тюрьмы» вышла на мировой уровень. Американская актриса и модель Памела Андерсон отправила президенту России письмо с просьбой освободить животных. Звезда «Титаника» Леонардо Ди Каприо также обратил внимание на проблему и попросил своих подписчиков в Facebook подписать петицию. Сюда приезжал Жан Мишель Кусто, сын знаменитого океанолога.

В марте 2019 года Владимиру Путину передали петицию в защиту косаток, которую подписали 120 тысяч человек. А в июне этого же года состоялась прямая линия с президентом, где стало ясно: зоозащитники победили! Животных выпустят, а вылов китов в подобных целях в России запретят.

Животные находились в антисанитарных условиях и тесных вольерах. Фото: Глеб Ильинский.

Долгожданное освобождение

Животных вывозили к берегу Охотского моря фурами, с перегрузкой на баржу в Хабаровске, спускали по Амуру, а потом еще несколько километров снова на грузовике, почти по бездорожью. Так перевезли несколько белух и всех косаток. Оставшихся белух в ноябре 2019 года выпустили на волю у берегов Приморья. Официально «тюрьма» опустела, когда в декабре освободили моржат. Их поймали в 2018 году ООО «Сочинский дельфинарий» и ООО «Океанариум ДВ» - одни из хозяев «китовой тюрьмы». Интересно, что официально у отловщиков государство китов не забирало, а выкупало: примерно по 10 миллионов за косатку и по три за белуху.

С начала истории прошло два года, но бывшие заключенные «китовой тюрьмы» продолжают подплывать близко к отдыхающим. В июле этого года приморцы устроили фотосессию с белухой, которая вела себя дружелюбно и позировала на камеру. Экологи не раз предупреждали людей, что к белухам лучше не подходить и тем более не стоит их кормить: они должны отвыкнуть от человеческого внимания и научиться самостоятельно добывать пищу. Однако люди скептично отнеслись к предупреждениям, подходили к животному, трогали и фотографировали.

«КП-Владивосток» продолжит следить за развитием событий, касающихся «китовой тюрьмы».

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