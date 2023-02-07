Спасенный котенок дальневосточного леопарда побил свой охотничий рекорд в Приморье

Краснокнижный котенок оттачивает свои охотничьи навыки. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Спасенный детеныш дальневосточного леопарда побил свой охотничий рекорд в Центре реабилитации в Приморье. Leo 260M сменил молочные зубы на коренные и смог добить второго в своей жизни оленя всего за один день. Сотрудники нацпарка «Земля леопарда» сообщили, что развитие хищника идет успешно, но еще рано оценивать его навыки выживания. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Осиротевший котенок дальневосточного леопарда был спасен летом 2022 года. Уже в конце осени специалисты предложили ему опробовать свои охотничьи навыки. Однако молодой леопард несколько месяцев «прожил» с копытным в вольере, изучая неизвестное ему животное, и пытаясь нападать. Попытки удались, когда возраст детеныша приблизился к 10 месяцев. Спустя две недели к Leo 260M запустили нового оленя, но на этот раз охота хищника прошла намного быстрее:

– На сегодняшний день у леопарда произошла полная смена зубов с молочных на постоянные. Он стал охотиться быстрее и эффективнее. Аналогичное поведение демонстрируют тигры – после смены зубов на коренные они начинают охотиться на более крупную добычу, а до тех пор им доступна только мелкая. Новая охота показала положительные изменения в поведении Leo 260M. Если раньше котенок добычу не прятал, и птицы активно помогали ее съедать, то на этот раз после охоты леопард утащил тушу в укромное место, чтобы «помощники» не смогли до нее добраться, — рассказал Виктор Кузьменко, председатель правления МРОО «Центр «Тигр».

Ученые отметили, что благодаря Leo 260M они смогли наблюдать за способностью к обучению и осмыслению своих действий, что необходимо для формирования охотничьего поведения хищников. Сначала котенок научился добывать кроликов, а теперь учится охотиться на оленей и косуль.

– Стратегии охоты на мелких животных и на крупных различаются. Молодой леопард успешно научился добывать кроликов, но достаточно долго пытался добыть своего первого оленя. Но после первой удачной охоты вторая оказалась для него уже значительно проще. Это говорит о том, что котенок смог применить полученный ранее опыт – опираясь не только на инстинкты, но и на знания. Самое сложное в охоте – процесс скрадывания: от того, как близко может хищник подкрасться к добыче незамеченным, зависит успешность его броска, а также насколько быстро и точно он сможет схватить животное. Теперь котенку необходимо усовершенствовать каждый элемент охотничьего поведения, чтобы после выпуска в природу не допускать ошибок, – поделилась Екатерина Блидченко, сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда».

Третья охота молодого леопарда приблизительно пройдет в середине февраля. По словам сотрудников Центра реабилитации, детеныш прекрасно себя чувствует, его развитие идет по плану, а у него есть шансы вернуться в дикую природу. Окончательное решение эксперты смогут дать в середине лета, после окончательной оценки способностей хищника.

Для восстановления популяции дальневосточных леопардов в исторических местах обитания краснокнижную кошку планируют выпустить на территории Уссурийского заповедника. До этого времени Leo 260M будет оттачивать свои охотничьи навыки на приобретенных для него кроликах и оленях.

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