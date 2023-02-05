Сломала руку, выбила зуб: дороги и тротуары продолжают пугать владивостокцев

Прошло 1,5 месяца с сильного снегопада, однако многие дворовые территории во Владивостоке до сих пор в отвратительном состоянии. Фото: принтскрин видео.

Мощный снегопад обрушился на Приморье 21-23 декабря 2022 года. С тех пор в крае всего несколько раз выпадали осадки, и то – мелкие, несерьезные. Прошло полтора месяца, на улице февраль 2023-го, а дороги и тротуары до сих пор пугают жителей Владивостока. Центральные улицы города, конечно, почищены, а если зайти во дворы?..

Лежавший все это время снег потихоньку таил, его укатывали машины. Затем наступило небольшое потепление, и все это стало сразу превращаться в воду. И тут в роли скульптора выступили резко накрывшие приморскую столицу аномальные морозы, даже температурный рекорд за последние 100 лет был побит.

И вот сегодня владивостокцы продолжают жаловаться на состояние дворовых дорог и тротуаров. Пройти нормально к своему дому нельзя – все в ледяных рытвинах, о которые дном даже машины черкают, аж страшно становится. Обойти тоже не получится, «площадь поражения» слишком велика, пока найдешь в этой грязи спасительный островок обычного асфальта, раз пять навернешься.

Ярким доказательством слов выше служит видео, которое в социальных сетях распространяют жители улицы Русская, 72. Говорят, близлежащие территории в точно таком же состоянии.

– Все в толстом льду, у людей нет возможности нормально ходить, а мы реально уже опасаемся за свои жизни. Нет даже возможности идти по другой дороге, потому все дворы такие. Ничего не посыпается, ничего не делается. Идем утром на работу и ничего не видим, потому что света здесь практически нет. Идем на ощупь, – рассказывает женщина. – Недавно соседка упала недалеко от другого дома, где точно так же все во льду, сломала себе руку, выбила зуб. Обратилась в управляющую компанию, ей сказали: «Вы же скорую не вызвали, ничего не зафиксировали место падения, поэтому – извините, мы вам ничем помочь не можем».

Это они, конечно, в «управляйке» хитро придумали – знают, что за свою невыполненную работу и, как следствие, травмы людей грозит жесткое наказание.

К слову, да, за дворовые территории отвечают управляющие компании (УК) или товарищество собственников жилья (ТСЖ). Администрация Владивостока и городская прокуратура периодически «мотивируют» организации – проверяют, а затем выписывают штрафы. Самый крупный, по данным января, достиг 250 тысяч рублей.

Тогда же, 18 числа, «КП – Владивосток» объяснили в мэрии, что «управляйки» должны максимум через сутки начать убирать дворы и так до тех пор, пока все подъезды и подходы к дому не будут расчищены и обработаны. Только вот требования почти не соблюдаются. И если перед вами, при выходе из квартиры, все так же красуется лед, то можете смело жаловаться на бездействие своей УК через систему ГИС ЖКХ. А можно и сразу в прокуратуру города.

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