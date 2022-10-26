Почти традиция: «Адмирал» обыграл «Северсталь» на домашнем матче во Владивостоке

Игра прошла в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Сразились на льду вечером 25 октября спортсмены «Адмирала» и «Северстали». Напряженная игра прошла на льду «Фетисов Арены» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Символично, что «морякам» удалось повторить итог матча в Череповце, который прошел месяц назад. Победу приморской команде вновь принесла серия буллитов. Счет 2:1 в пользу хозяев льда.

Матч прошел 24 октября во Владивостоке. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

На льду сразились хоккеисты «Адмирала» и «Северстали». Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Итог матча 2:1 в пользу хозяев льда. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Трибуны легендарной площадки Владивостока «гудели». Болельщики с нетерпением ждали результата матча, ведь ранее «Адмирал» после трех поражений подряд обыграл «Северсталь» в гостях впервые за семь лет. В этот раз три неудачных игры недавно поразили команду из Череповца. Говорят, что хоккеисты очень суеверны, но вера фанатов в приморских спортсменов была оправдана. Удача вновь улыбнулась «морякам». Несмотря на множество удалений сильных игроков и отсутствие травмированного Рудольфа Червени, хозяева льда кружили, как ястребы, возле ворот гостей. Однако «распечатать» их удалось только во втором периоде, рассказали в пресс-службе «Адмирала».

Многих игроков удаляли за нарушения во время игры. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

За 20 минут игры ни одной из команд не удалось забить гол, но скорость и атаки хоккеистов будоражили зрителей. Либор Шулак несколько раз отправлялся на лавку штрафников. Он же в середине матча приблизил «Адмирал» к победе, филигранно пустив шайбу мимо Дмитрия Шугаева. Команда из Череповца долгое время не могла нанести ответный удар. Ей оставалось лишь дразнить приморцев, что вело к дальнейшим удалениям «моряков». Закончился второй период со счетом 1:0 в пользу хозяев льда.

Первый гол забили приморские спортсмены. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Спортсменов не пугало численное преимущество соперника. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Сравняла шансы на победу «Северсталь» уже на 7 минуте заключительного игрового отрезка. Игорь Гераськин чудом проскочил между Либором Шулаком и Колби Уильямсом и забил шайбу в ворота Никиты Серебрякова. После этого череповчане продолжали атаковать голкипера хозяев, но безуспешно. Таким образом, игра плавно перешла в овертайм, а следом и в серию буллитов.

Перед бросками команд главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев сменил вратаря на Александра Лазушина. Пробить оборону голкипера гостям не удалось, зато приморцы отличились. Николай Елисеев и Либор Шулак принесли победу «морякам». Счет 2:1 в пользу наших хоккеистов.

Итог матча 2:1 в пользу хозяев льда. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Хоккеисты из Череповца вновь потерпели поражение. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

- Я бы сказал, что команда показывает характер, появляется сила воли и неуступчивость перед соперником. Мы здесь никому не даём дышать во Владивостоке. Ребята очень с большой самоотдачей, жертвуют собой, стараются вгрызаться в результат и держаться на него. Любая победа дает хорошую рабочую атмосферу, они улыбаются в раздевалке. Это самое главное. Победы дают уверенность. Тренироваться много не можем, график игр плотный, поэтому всё через игры. Молодцы они, тут нечего говорить, – отметил Леонид Тамбиев.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» публиковала расписание домашних игр приморского хоккейного клуба в рамках турнира КХЛ 2022-2023.

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