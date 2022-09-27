Приморский «Адмирал» после трех поражений подряд победил «Северсталь» в Череповце

«Адмирал» впервые за семь лет победил в Череповце. Фото: пресс-служба ХК «Адмирал»

Приморский хоккейный клуб «Адмирал» одержал победу над «Северсталью» со счетом 2:1. Команды сразились 26 сентября в рамках матча чемпионата КХЛ. Игра прошла в Череповце на стадионе «Ледовый дворец». О результатах отчитались в пресс-службе ХК «Адмирал».

Начался матч динамично: «моряки» быстро завладели льдом. После трех поражений подряд приморская команда собралась. Открыли игру хоккеисты «Адмирала»: атаковали ворота «Северстали». Спустя шесть минут с начала периода забросил шайбу Николай Елисеев. Помогали ему в этом Николай Чебыкин и Ринат Валиев. Команда из Череповца пыталась отыграться, но несмотря на численное преимущество, забить гол им так и не удалось.

Второй период был очень напряженным. Он заполнился болельщикам грубой игрой и удалениями хоккеистов из команды «Адмирала». Отличиться спортсменам «Северстали» удалось на 40 минуте: запустил шайбу в ворота Даниил Вовченко с передач Кирилла Пилипенко и Робина Пресса. Удаления продолжились и в третьем периоде, но каждый раз спасал приморскую команду Никита Серебряков. Игра медленно перешла в овертайм, а после него и в серию буллитов.

Закончился матч счетом 2:1 в пользу «моряков». Так, «Адмирал» сделал подарок на День рождения главному тренеру команды Леониду Тамбиеву, а также впервые за семь лет одержал победу в Череповце.

– Ребята выполнили тренерскую установку, делали то, что мы просили. Это приносило определённый результат. Если бы убрать удаления… Нахватали ненужных удалений. Из-за них соперник владел инициативой. <...> Любую команду это надломить может. Ребята молодцы сегодня. Большое спасибо им за игру сегодня. С победой, «Адмирал», – прокомментировал игру тренер приморской команды на пресс-конференции.

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