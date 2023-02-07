В Приморье тигр сожрал сторожевую собаку неподалеку от села

Хищник скрылся в лесу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Приморцев шокировал видеоролик, на котором оператор за кадром показала, что осталось от сторожевой собаки после нападения тигра. Ряд приморских СМИ и телеграм-каналов распространили информацию, что якобы хищник съел алабая в селе Тигровое Партизанского городского округа Приморского края. Эта информация не полностью соответствует действительности, поскольку инцидент произошел не на территории села. Подробности инцидента выяснил корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток».

В минлесхозе Приморья объяснили: все случилось на пункте охраны железнодорожного объекта, расположенного неподалеку от Тигрового. В настоящее время на месте происшествия работает специалист региональной службы Госохотнадзора. После его доклада примут решение о дальнейших действиях.

Отметим, совсем недавно в охотнадзор обратились жители Пожарского района. ЧП произошло в селе Знаменка, тигр напал на домашнюю собаку. Местные сняли на видео двор, где все, предположительно, и произошло. Несколько мужчин идут по следам тигра, который утащил питомца. Будка, кстати, расположена прямо у крыльца – вход в дом.

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