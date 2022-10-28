«Какой ты красивый»: жительницы Приморья испытали восторг от ночной встречи с редким зверем

Огромный полосатый хищник вышел на дорогу. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Проезжая по ночной трассе в Находкинском городском округе женщины столкнулись с тигром. Огромный полосатый хищник вышел на дорогу и вальяжно шел несколько минут вперед. Машина все это время медленно следовала за краснокнижным зверем, а оператор комментировал происходящее и благодарил судьбу за такую встречу.

– Мам, это он! Какой ты красивый. Ничего, что мы тебя побеспокоим? Какое счастье, у меня так сердце колотится.

Однако свет фар все-таки отпугнул тигра, и он убежал в чащу леса, тогда женщина за рулем опустила стекло автомобиля, чтобы получше рассмотреть, куда же он убежал. Но его и след простыл.

Напомним, что в Приморье подобные встречи, конечно, постоянными назвать нельзя, но они точно не редкие. Например, 25 октября в Тернейском районе с полосатой кошкой столкнулись рыбаки. Мужчины повели себя по всем правилам: е выходили из машины, не делали резких движений, не ругались и не паниковали. Таким образом никакого ущерба обе стороны друг другу не нанесли.

Также в начале октября автомобилисты повстречали хозяина Тайги на трассе Находка – Владивосток. Машины редкой кошке не понравились, она заметалась по дороге и убежала как можно дальше.

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