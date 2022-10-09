Вальяжно шел, но в конце испугался: короля тайги встретили автомобилисты на трассе в Приморье

Фото: скриншот из видео.

Случаи, когда дикие животные выходят к людям, стали не редкостью для Приморского края. Накануне автомобилисты снова встретили на дороге хозяина тайги. Тигр вальяжно шел вдоль трассы. Однако, завидев машины, хищник заметался. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все случилось на трассе Находка – Владивосток между населенными пунктами Душкино и Руднево. Автор ролика, который позже оказался в социальной сети, издалека увидел, как в сторону Владивостока по трассе идет тигр. Мужчина такого, конечно же, не ожидал, но среагировал молниеносно и сразу же достал мобильный телефон, чтобы запечатлеть хищника.

На встречной полосе в этот момент тоже появился автомобиль. Хозяин тайги, почувствовав опасность, заметался по дороге и почему-то не смог перепрыгнуть через леерное ограждение. Животное убежало в обратном направлении.

Напомним, накануне жительница Приморья встретила в лесу медведя. Все произошло на дорожке у Смольных водопадов (Шкотовский район). Бурый хищник, утверждает женщина, не побоялся ни шума, ни запаха людей.

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