Расписание изменили и другие города ДФО. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Владивостоке международный аэропорт меняет свое расписание на зимний период. Обновления введут 30 октября. Рейсы по регулярным внутренним маршрутам сохранятся, также добавятся несколько новых. Свое расписание обновят и другие воздушные гавани Дальнего Востока.

ВЛАДИВОСТОК

Как рассказали в пресс-службе Международного аэропорта Владивосток, авиакомпании продолжат полеты из приморской столицы в Москву, Благовещенск, Красноярск, Улан-Удэ, Якутск, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Нерюнгри, Анадырь, Советскую Гавань и Комсомольск-на-Амуре.

Впервые в зимнем сезоне Владивосток и столицу Урала свяжут прямые беспосадочные рейсы. По маршруту Владивосток-Екатеринбург-Санкт-Петербург четыре раза в неделю людей будут доставлять самолеты «Уральские авиалинии».

Увеличится частота рейсов по Дальнему Востоку: в Хабаровск – до трех ежедневных рейсов, в Благовещенск – до семи.

S7 Airlines до пяти раз в неделю увеличит число рейсов в Иркутск, до 11 раз в неделю – в Новосибирск.

Внутри Приморья «Аврора» планирует выполнять до 28 рейсов в неделю по маршрутам из Владивостока до Дальнегорска, Кавалерово, Пластнуна, Преображения и Тернея.

Напомним, что с 29 октября прямым рейсом жители Владивостока смогут долететь до столицы Лаоса.

БЛАГОВЕЩЕНСК

Свое расписание меняет и аэропорт в Благовещенске. Новая маршрутная сеть в зимний период включает 18 направлений.

«S7 Airlines» каждый день будет доставлять пассажиров в Новосибирск, «Уральские авиалинии» л – в Екатеринбург. Московским направления компания сохранятся. На самолетах «России» можно добраться до Красноярска.

Новый маршрут Южно-Сахалинск – Благовещенск – Хабаровск и обратно появится у авиакомпании «Якутия». Осуществляться он будет по вторникам и средам, а по четвергам следовать по маршруту Якутск – Благовещенск – Якутск. «ИрАэро» включит в расписание транзитные пути через Благовещенск во Владивосток, Улан-Удэ, Иркутск, Южно-Сахалинск, Читу и Магадан.

«СиЛа» сохранит маршруты до Хабаровска и с отдаленными городами Амурской области: Зеей, Февральском, Тындой и Экимчаном, а «Амурская авиабаза» в Свободный и Октябрьский по понедельникам.

ХАБАРОВСК

Новое расписание аэропорта в Хабаровске включит в себя 35 маршрутов: 33 внутренних и два международных.

Сейчас международный аэропорт дорабатывает программу полета до Пхукета, это направление откроется с 6 ноября. А с 8 декабря по четвергам можно отправиться в Алма-Ату. По маршруту Хабаровск-Москва туристов будут доставлять две компании: «Аэрофлот» с дополнительным рейсом по пятницам и «Россия» – от четырех до шести раз в неделю.

До пяти раз в неделю увеличилась частота рейсов Хабаровск – Екатеринбург – Санкт-Петербург, на семь раз в неделю – во Владивосток, на шесть раз – в Южно-Сахалинск, на два раза – в Петропавловск-Камчатском. Возрастет также число полетов до Благовещенска – на семь-восемь, Охи – на один-два раза, Тынды – на три-четыре раза, Зеи – на два-три раза.

В расписании воздушной гавани сохранятся рейсы в Мирный, Оху, Кавалерово, Шахтерск, Читу, Улан-Удэ, Нерюнгри, Якутск.

САХАЛИН

В зимний период АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» будет работать каждый день с 8:00 до 23:00. В расписании с 30 октября появятся больше 20 направлений.

Ежедневный рейс компании «Россия» свяжет Москву и Южно-Сахалинск, а еженедельно по вторникам и средам до 30 ноября появится возможность летать до Красноярска.

Маршруты до Владивостока, Благовещенска, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, Охи, Красноярска, Петропавловск-Камчатского продолжит выполнять «Аврора», также сохранятся рейсы на Курильские острова.

Сохранятся еженедельные полеты «S7 Airlines» до Владивостока, Новосибирска и Хабаровска. Изменится время еженедельных пятничных рейсов до Иркутска.

У авиакомпании «Якутия» запланированы рейсы на четыре раза в неделю: по вторникам и четвергам прибытие рейса из Якутска и Хабаровска и вылет в Благовещенск, по средам и пятницам прибытие из Благовещенска и Петропавловск-Камчатского, вылет в Петропавловск-Камчатский и Хабаровск-Якутск.

«ИрАэро» выполнит следующие маршруты: по вторникам до 21 марта прибытие рейсов из Иркутска-Читы, вылет в Читу-Иркутск, по четвергам до 29 декабря прибытие из Иркутска-Улан-Удэ, вылет в Улан-Удэ-Иркутск.

Авиакомпания «Тайга» продолжит осуществлять внутренние и межрегиональные рейсы в Александровск-Сахалинский, Зональное, Ноглики, Поронайск, Шахтерск, Смирных, Советскую Гавань.

Напомним, что свое расписание на зимний период обновил и аэропорт на Камчатке.

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