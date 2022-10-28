В Лесозаводске разрушилась часть моста

Чтобы обеспечить безопасность движения, круглосуточно дежурит экипаж сотрудников ГИБДД. Фото: прокуратура Приморья.

Лесозаводская межрайонная прокуратура расследует дело о частичном разрушении моста на трассе Лесозаводск – Марково.

Конструкция моста частично разрушилась 28 октября на 2 километре дороги Лесозаводск – Марково. Сейчас движение грузовых автомобилей по трассе ограничено. Чтобы обеспечить безопасность, круглосуточно дежурит экипаж сотрудников ГИБДД.

Устанавливать причины произошедшего и координировать работу правоохранительных органов будет межрайонный прокурор Павел Гричановский, который уже выехал на место.

В ходе другой проверки прокуратурой выяснилось, что мост был построен в 1972 году и уже перестал соответствовать требованиям безопасности дорожного движения.

Конструкция моста частично разрушилась 28 октября. Фото: прокуратура Приморья.

Еще в июле 2022 года Первореченский районный суд Владивостока признал бездействие министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края незаконным. Оно должно было сделать объезд и реконструировать мост. Но решение суда не вступило в силу из-за обжалования.

Напомним, что «мостопады» в регионе в последнее время случаются часто. «Комсомольская правда – Владивосток» писала про разрушения на трассе Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово. А еще ранее мы публиковали целую хронику падения мостов на популярной трассе Владивосток – Находка.

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