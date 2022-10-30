В Приморье показали «татуировки» спасенного леопарда

каждый такой узор всех леопардов абсолютно уникален. Фото: amurleo_land

В августе этого года сотрудники ФГБУ «Земля леопарда» спасли одинокого котенка дальневосточного леопарда у границ национального парка в Надеждинском районе Приморского края. На тот момент малышу было четыре месяца, сейчас он подрос, но все еще остается под бдительным присмотром врачей. В этот раз на одном из медосмотров удалось поближе рассмотреть его «татуировки».

Дело в том, что пятна этих кошек имеют «корни» с рождения. На самом деле узор, по которому легко можно определить эту краснокнижную кошку, виден не только на шерсти, но на самой коже. Пятнышко к пятнышку.

В дикой природе это сложно заметить, шерсть очень густая, ведь нужно сохранять тепло. Да и не стоит человеку слишком близко приближаться к столь ловкому и опасному, пускай и красивому хищнику. А вот в Центре реабилитации, где сейчас находится котенок Leo 260M, во время медосмотра и важных процедур специалисты показали, как выглядит кожа леопарда.

Темные розеткообразные отметины диких кошек, это реакция эволюции на окружающую среду. В каждой среде обитания отметины улучшают маскировку и делают зверя более эффективным хищником. А еще каждый такой узор всех леопардов абсолютно уникален. Прямо как отпечатки пальцев у человека. Так можно отличить одного леопарда от другого, выдать им «паспорт» с номером и именем. Специалисты уверены, для этого котенка все еще впереди.

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