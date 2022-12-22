Рассказываем о самых удивительных операциях, что сделали в Приморье в этом году, делимся победами наших врачей и вспоминаем их наставления

Все о медицине Приморья в 2022 году. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Здоровье – самое ценное, что есть у человека, и приморские врачи знают об этом, как никто другой. В 2022 году в области медицины в нашем регионе специалисты совершили огромный шаг вперед, своими руками делали сложнейшие операции и спасали людям жизни, буквально возвращали зрение «вышивкой» на глазах и делились удивительными историями пациентов. Предлагаем вам вспомнить, что сделали люди в белых халатах за 2022 год, и как продвинулась медицина в крае.

ОПЕРАЦИИ

Этим летом во Владивостокскую клиническую больницу №2, известную жителям города, как «Тысячекоечная» экстренно на скорой помощи поступил младенец в возрасте 1 месяца и 7 дней. Родители вызвали врачей, жизнь малыша висела на волоске. Доктора на протяжении месяца боролись за здоровье грудничка. Чтобы его спасти специалистам пришлось пойти на рискованный шаг и впервые провести метод переливания клеток крови донора в комплексной терапии. Этот риск оказался оправдан, ребенок пошел на поправку.

А на базе «Краевой детской клинической больницы №1» известный детский хирург из Иркутска Юрий Козлов прооперировал трехмесячного пациента. Изначально он планировал поработать только с ним, но, когда твоя профессия связана с детьми, выбирать не приходится. Помощь понадобилась еще трем ребятам (всего четыре операции). Корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» посчастливилось увидеть работу профессионала своими глазами. Журналистов пропустили в операционный кабинет на первую в списке операцию эндоскопической хирургии паховой грыжи у двухлетнего мальчика. Это одна из самых сложнейших операций.

Доктор приехал прооперировать детей и провести мастер-классы для местных хирургов совершенно бесплатно. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Сложнейшую операцию провели врачи Медцентра ДВФУ. Впервые в России владивостокскому специалисту нейрохирургии Егору Лукьянчук удалось закрыть дефект черепа, одновременно работая через нос и лобную область головы. Пациенткой стала девушка из Благовещенска. Диагноз озвучили страшный – спонтанная нозальная ликворея. Один из симптомов – вытекание спинномозговой жидкости прямо в полость носа. Это привело к атрофии двух сантиметров головного мозга. Специалисты «проникли» в мозг девушки через нос, одновременно с этим провели и микроскопическую трепанацию черепа, чтобы добраться до пораженного участка со стороны головы. Все заняло больше трех часов, отверстие, которое открыли хирурги, залатали костным лоскутом.

А этот случай удивил, как простых людей, так и врачей. В клинической больницы № 1 в начале декабря извлекли из жителя Лесозаводска осколки и щепки, попавшие ему в носовую пазуху на производстве. Инородный предмет около 10 сантиметров в длину находился в голове мужчины с июня 2022 года.

Инородный предмет, который достали из пациента. Фото: Владивостокской клинической больницы №1.

Эта история развернулась в Краевой детской клинической больнице №1. Диагноз 10-летней Ксюше из Уссурийска врачи Краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи выставили сразу – гидронефроз (расширение почечной лоханки и чашечки – прим. ред.). Его причиной стал дополнительный кровеносный сосуд, который сдавливал мочеточник и нарушал отток мочи, из– за чего страдают и плохо функционируют почки.

Девочка уже перенесла стандартную операцию, но болезнь победить сразу не удалось. Помог счастливый случай – в рамках обмена опытом и повышения профессионализма приморских кадров в очередной раз приехал главный внештатный специалист, детский хирург Сибирского федерального округа Минздрава России Юрий Козлов. Опытный врач вместе с ведущими детскими урологами выполнили новейшую операцию в детской урологии Приморья. Благодаря специальной методике, у девочки нет никаких внутренних стентов и ничего не потребуется удалять в дальнейшем.

Девочку оперировали детский хирург Юрий Козлов и детские урологи. Фото: Ксения ГУСНЕЦОВА Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Во Владивостоке врачи краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи провели уникальную операцию подростку. 14-летней девочке удалили образование размером с волейбольный мяч из брюшной полости. Школьница жаловалась родителям на боли в животе, а через какое-то время она поняла, что живот сильно увеличился. В течение 1,5 месяцев новообразование достигло гигантских размеров и заняло всю брюшную полость. Операцию проводила врач гинекологического отделения Татьяна Грицюк. По ее словам, кисты у юных пациенток удаляют довольно часто, но такие гигантские новообразования встречаются редко. К счастью, операция прошла успешно, репродуктивную функцию удалось сохранить. Девочку уже выписали домой.

ИСТОРИИ ПАЦИЕНТОВ

Всегда интересно послушать историю о том, как проходит лечение из уст врача, но совсем другое дело, когда пациенту тоже есть, что рассказать. Слышали ли вы когда-нибудь о детях-бабочках? Их так называют из-за настолько хрупкой кожи, которую сравнивают с крыльями этого красивого насекомого. У заболевания есть научные названия: «буллезный эпидермолиз» и «ихтиоз». В конце августа медицинская команда фонда «Дети-бабочки» совместно с фондом «Круг добра» провели выездной патронаж во Владивостоке. Более 150 врачей (очно и онлайн) не только поучаствовали в ряде консилиумов, но и осмотрели десять пациентов с этими непростыми диагнозами. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» тоже побывал на мероприятии и пообщался со специалистами, а также с детьми-пациентами и их родителями. Люди поделились своими тяжелыми историями и рассказали, каково это – «родиться бабочкой».

Кому-то приходится учиться жить с этим заболеванием с самых первых дней. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Однажды жительница Приморья решила пройти ежегодное обследование за компанию с подругой, которая ее и позвала. Женщина не особо видела в этом смысл, но все-таки согласилась. Это было одним из самых верных решений в ее жизни. Казалось бы, у совершенно здорового человека выявили серьезные проблемы с сердцем, а пациентка все это время думала, что не очень хорошо себя чувствовала из-за усталости. Мы пообщались с главным врачом Владивостокской клинической больницы №4 Еленой Новицкой о том, кому стоит пройти диспансеризацию, и как вообще обстоят дела с проверкой своего здоровья у приморцев.

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

Частое чихание, слезоточивость, насморк – если вам известны эти симптомы, то, скорее всего вы попали в тот самый процент людей, которые столкнулись с аллергией. Заболевание неприятное, но, к счастью, в 21-ом веке есть множество способов бороться с ним. «Комсомолка» выяснила, на что чаще всего жалуются аллергики, как выявить первые признаки этого недуга и как жить с аллергией. Обо всем этом нам рассказала Наталья Григорьева — аллерголог, иммунолог со стажем 27 лет, заведующая амбулаторным отделением Центра аллергологии и иммунологии ККЦ СВМП.

В этом году мы также уделили отдельное внимание здоровью прекрасной половины человечества. Чтобы женщина могла радоваться жизни, заниматься любимым делом и оставаться энергичной, в первую очередь стоит с любовью и заботой относиться к своему здоровью. Ведь это источник гармонии и красоты. Что же необходимо, чтобы прекрасно чувствовать себя, несмотря на возраст? О самых важных и полезных вещах, которые касаются женского здоровья, с «Комсомолкой» поговорила заведующая женской консультацией роддома № 3 Марина Михайлова.

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ

Горящие глаза, волнение, отглаженные халаты и рвение к победе. Во Владивостоке в этом году прошел конкурс «Медработник года – 2022». «Комсомолка» пообщалась с профессионалами своего дела и молодыми специалистами. Зачем врачам такие мероприятия, почему эти люди связали свою жизнь с медициной и что чувствуют те, кто прошел в финал, обо всем этом мы рассказывали нашим читателям.

Кстати, в 2022 году более 600 новоиспеченных врачей – выпускников Тихоокеанского медицинского университета дали клятву врача России. Одно из этих масштабных торжественных мероприятий прошло во Владивостоке в театре имени М. Горького. 316 человек, новоиспеченных специалистов пришли отпраздновать это значимое событие.

ЕСТЬ, ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ

Приморские врачи задумались над тем, как же сделать послеродовой период максимально комфортным для женщины и ее ребенка. Нередки случаи, когда у матерей заканчивается молоко после сцеживания «впустую», ведь сначала младенца сильно не покормишь. Приходится, грубо говоря, зря переводить продукт. Но теперь у мамочек есть возможность продлить грудное кормление, ведь в ГБУЗ «ПКПЦ» в этом году появился индивидуальный банк грудного молока.

Это уникальнейший проект на Дальнем Востоке. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Когда-то во Владивостоке у юных пациентов не было возможности остаться под наблюдением врачей на круглосуточной реабилитации. Восстановительная медицина была доступна только в дневное время. То есть утром люди приезжали в больницу, проходили все процедуры и уезжали домой или на съемное жилье, если это были жители отдаленных районов и сел Приморья. Но в 2022 году с 10 октября в Краевом клиническом центре специализированных видов медицинской помощи реабилитация вышла на новый уровень. Мы рассказали о том, какие изменения коснулись медучреждения и как чувствуют себя первые пациенты круглосуточной реабилитации.

Еще одна приятная новость в области медицины, которая в первую очередь порадует пациентов. Теперь приморцам доступна совершенно бесплатно одна из самых сложнейших операций на глаза. По словам специалистов, кератопластика – это вершина офтальмологии. 26 октября в Краевой клинической больницы №2 доктор из Владивостока впервые пересадил пациентам роговицы. Максим Богданец посвятил хирургии 8 лет своей жизни и к такому виду операции подготовился за неделю, он прошел обучение в Москве на базе глазного банка «Айлаб». «Комсомолка» пообщалась со специалистом о том, как же прошел его медицинский дебют в этой области и даже запечатлела небольшой фрагмент операции на записи.

«Комсомолка» решила рассказать о истории Дня недоношенных детей, а также поговорила со специалистами из Приморья, которые рассказали, как в регионе заботятся о таких малышах, сколько их рождается в год и почему важно говорить об этом на весь мир. Ежегодно с 2009 года 17 ноября во всех странах напоминают о том, что есть дети, за которыми нужен особый уход, ведь их появление на свет произошло раньше положенного срока и специалистам приходится бороться за их жизни. Мамам, кстати, тоже. Они играют очень важную роль в выхаживании этого маленького человечка.

заведующий отделением патологии новорожденных и недоношенных детей, врач высшей категории Александр Королев и юная пациентка. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

ЗАКУЛИСЬЕ МЕДИЦИНЫ

В каждом городе есть такое место, о котором слагают легенды и небылицы. Во Владивостоке это КГБУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница». Весной там прошла проверка, результаты озвучили не самые лестные. Блогеры тоже не остались в стороне, вернее блогер – Забазный. Поговаривали, что мужчину туда поместили против его воли. Местные лечебницу называют «Шепеткова», в честь улицы, на которой она расположена. Корреспондент «Комсомольской правды» решил выступить в роли разрушителя мифов и посмотреть, что же происходит за стенами психбольницы. Приготовьтесь, мы проводим вас по коридорам отделений, заглянем на кухню и посмотрим, чем кормят пациентов, оценим двор для прогулок, кабинеты врачей и поищем палату №6, раз уж выдалась такая возможность.

И, поводя итоги 2022 года, отметим, что мы гордимся нашими специалистами, ценим их труд и желаем им еще больше успехов и открытий.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Готовимся к Новому году. Как сберечь драгоценное время и деньги, отправляя подарки?

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.