Камчатские активисты проверили условия в школе №33. Фото: принтскрин видео.

Многострадальная школа №33 в Петропавловске-Камчатском скоро станет именем нарицательным среди местных жителей. Новенький едва построенный корпус, в котором уже произошел пожар, вновь заявил о себе с некомплиментарной стороны. Активисты регионального отделения Общественного народного фронта посетили школу и ахнули: педагоги близки к срыву, окна забивают гвоздями, а в морозильной камере не оказалось тревожной кнопки, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Грибок, ржавая вода, ледяной ветер в кабинетах, трещины на стенах и шатающиеся шкафы – далеко не весь перечень «достоинств» нового здания. Но сначала об очередном несчастном случае, который произошел в учреждении. Работница столовой зашла в морозильную камеру, как вдруг замок на двери заклинило, женщина оказалась в ловушке. К счастью, сценария «Титаника» не повторилось. Женщина пробыла в камере недолго, поэтому травм удалось избежать. В роли спасателя выступила коллега потерпевшей, которая проходила мимо и услышала крики о помощи. Для таких ситуациях камера и должна быть оборудована тревожной кнопкой – чтобы службы узнали о ЧП. Редакция решила детально разобраться в том, что не так с новеньким зданием (к слову, получившей статус федеральной инновационной площадки) и почему детям предлагают спартанские условия?

ЗАБИВАЛИ ГВОЗДЯМИ

Началось строительство нового корпуса школы №33 на проспекте Рыбаков в 2021 году в рамках проекта «Образование» - всероссийской программы. Стоимость работ составляла более 650 миллионов рублей, а открыть двери для учащихся планировалось 1 сентября 2022 года. Несмотря на это, занятия для школьников начались только во второй половине октября (подрядчик сообщил о пожаре в корпусе) и сразу же были прерваны большим количеством недоработок в здании.

О том, что терпят педагоги каждый день на момент написания публикации, рассказали в пресс-службе ОНФ Камчатки. Окна в здании все время раскрывались, учителям приходилось распускать учеников по домам из-за ледяного ветра в кабинетах или же забивать источники сквозняков гвоздями. Во время проверок специалисты обнаружили и другие нарушения, которые могли навредить детям.

– Плесень под вентиляциями, незакрепленная в сейсмоопасном регионе мебель, выпадающие ручки перекошенных дверей, опасные шурупы и лестницы, трещины в несущих стенах, осыпающаяся штукатурка, собранные с нарушениями шкафы. В ученических туалетах не закрываются кабинки. В школе не был установлен даже звонок, который предупреждает о начале и конце урока. Образовательное учреждение установило звонок за свой счет. И, что особенно важно, нет «тревожной кнопки», – добавили в организации, комментируя случай с работницей столовой.

Кроме того, в новом корпусе нашлись проблемы с канализацией и проводкой. Эксперты обратились к подрядчику. Впоследствии эти работы оплачивались из карманов не только подрядчиков, но и из бюджета школы. И даже этого оказалось мало – здание будто бы проще снести, чем сделать комфортным для обучения.

Как рассказали журналисту «КП», система вентиляции в здании требует перенастройки, в пищеблоке все время образуются лужи и конденсат, в кабинете труда дует ледяной ветер, на стенах видны трещины, из кранов течет ржавая вода, а шкафы могут упасть на детей в раздевалке спортзала.

(НЕ)ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ПОСТАВЩИК

Редакция «Комсомолки» выяснила, что подрядчиком, допустившим все недочеты в школе №33, является ООО «Трест». Крупная строительная компания давно известна жителям Камчатки, однако отзывы о ней не самые лучшие – по крайней мере, среди местных.

В реестре недобросовестных поставщиков компания не состоит, однако финансовая устойчивость низкая. Согласно порталу Госзакупок, «Трест» выступал подрядчиком для региональных министерств здравоохранения, строительства, администраций муниципалитетов.

При этом подрядчик – одна из «дочек» ООО «Мастер», проходившего по ряду уголовных дел. Сын главы компании Вагифа Мурсалова стал учредителем «Треста» в 2020 году. А сам бизнесмен был признан виновным в хищении 11 миллионов рублей из краевого бюджета в тот же период. Самым серьезным последствием одного из уголовных дел был штраф в размере 120 тысяч рублей, вместо возможных десяти лет колонии. Некоторые дела на известного бизнесмена закрывали по истечению срока давности, некоторые – за содействие следствию. Косвенно показания Мурсалова, к слову, повлияли на другое расследование – скандал разгорелся из-за подлога бывших начальников из сферы здравоохранения Валерия Карпенко и Леонида Минцева. Но это уже другая история.

При этом ООО «Трест» недавно выиграло конкурс на ремонт 40-й школы столицы Камчатки. Также компания занимается строительством школы в селе Кавалеровском Усть-Большерецкого района. Ждут ли объекты участь многострадальной 33-й? Еще узнаем.

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