Почетная жительница Владивостока не стала молчать после негативных комментариев о пожертвованиях для военнослужащих

Во Владивостоке в будни с 10 до 16 часов работают пункты сбора помощи. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Помогать в трудные времена – черта добрых и сильных духом людей. Жители Приморья уже не раз показали свою веру в наших смелых солдат, поддерживали их, участвуя в патриотических акциях и флешмобах. Люди продолжают писать письма бойцам и неоднократно повторяют: «Победа будет за нами».

Уже месяц пожертвования мобилизованным и военнослужащим гражданам во Владивостоке принимает Общественная организация ветеранов правоохранительных органов Приморского края «Восточный форпост». Собранные средства идут на закупку самого необходимого. Вот только находятся те, кто такую помощь подвергает сомнению. Люди, которым не все равно на подобные высказывания, не стали молчать.

О том, куда все-таки уходят пожертвования, рассказала председатель Совета Почетных граждан города Владивостока и Приморского края, почетный гражданин города Владивостока и Приморского края, член регионального Совета общероссийского движения «Сильная Россия» Светлана Морозова.

– Я не могу остаться в стороне, когда вижу какую-нибудь несправедливость, особенно по отношению к хорошему делу и к тем людям, которые это делают. И вот я узнаю, что в социальных сетях появились негативные публикации в адрес этого фонда поддержки нашим. А ведь эта организация вносит свой вклад в общее дело, и все собранные средства идут на закупку самого необходимого: оборудование, обмундирование и многое другое. Я не знаю, какую цель преследует автор этих статеек, но я думаю, что это человек очень далекий от истины. Он не видит или не хочет видеть настоящую правду, а пытается помешать доброму и нужному делу своими грязными высказываниями.

Светлана Морозова также отметила, что представители организации «Восточный форпост» – это честные, порядочные и достойные люди, настоящие патриоты своей страны:

– Они делают большую работу по сбору помощи и всего необходимого для наших ребят, которые борются с нацистским злом.

Во Владивостоке в будни с 10 до 16 часов работают пункты сбора помощи. Туда можно приносить все для наших солдат – от влажных салфеток и носков до бинтов и футболок. Ранее заместитель главы администрации Евгений Бавин говорил, что личный состав укомплектован всем необходимым, но помощь никогда не бывает лишней.

Пункты сбора помощи расположены по следующим адресам: улица Мордовцева, 12, холл 1 этажа. Улица Калинина, 116, кабинет 23 (здание администрации Первомайского района). Улица Ильичева, 15, 2 этаж, актовый зал (здание администрации Первореченского района). Улица Снеговая, 31 (Клуб соединения морской пехоты Тихоокеанского флота). Улица Светланская, 89, 4 этаж (местное отделение партии «Единая Россия»).

Что именно можно приносить: нательное белье (футболки, майки, носки), теплая одежда (куртки, шапки, теплые носки, перчатки и другое), термобелье, средства личной гигиены (зубные пасты, зубные щетки, мыло и другое), влажные и бактерицидные салфетки, высокоэнергетическое и калорийное питание в мягких упаковках (сгущенное молоко в мягкой упаковке, шоколадные и протеиновые батончики), кровоостанавливающие препараты, газовые печки и баллоны, фонари и автономные системы освещения, спальные мешки и туристические коврики.

Работа пунктов сбора помощи организована администрацией Владивостока совместно с Приморской краевой общественной организацией ветеранов морской пехоты «Сатурн» и общественной организацией ветеранов правоохранительных органов Приморского края «Восточный форпост» при поддержке общероссийского движения «Сильная Россия» и «Офицеры России». Также к сбору помощи присоединилось местное отделение партии «Единая Россия» и депутаты Думы города.

Если вы хотите помочь финансово, это реквизиты для юридических лиц:

РООВПО ПК «ВОСТОЧНЫЙ ФОРПОСТ». ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Хабаровск

Кор. счет: 30101810700000000744

Счет: 40703810707000000279

БИК: 040813744

ИНН: 2540271760

КПП: 254001001

В назначении платежа указать «Добровольное пожертвование»

Реквизиты для физических лиц:

Карта Сбербанка России

2202 2061 0030 0420

Денис Владимирович Д.

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