Фото: Артем КОРНЕЕВ

Мир флоры и фауны не перестает удивлять своим разнообразием. Казалось бы, когда в современном мире человека уже ничем не удивить, природа снова преподносит свои сюрпризы. В этот раз в центре внимания оказались медузы, которые буквально усеяли берег одной из бухт во Владивостоке. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Фото: Артем КОРНЕЕВ

Местный блогер Артем Корнеев поймал в кадр самых древнейших обитателей нашей планеты. Медузы распластались вдоль берега на всем известном пляже на Санаторной. Яркие пятна так сильно контрастировали с морем и пейзажем вокруг, что уйти без фотографий с берега просто было бы преступлением!

Макро-съемка. Фото: Артем КОРНЕЕВ

– Время медуз. Ноябрь не перестает удивлять яркими красками. На смену разноцветным листьям приходят яркие медузы – ими был усеян целый берег! – поделился снимками в социальных сетях Артем Корнеев.

Фото: Артем КОРНЕЕВ

И да, кадры действительно завораживают.

Макро-съемка. Фото: Артем КОРНЕЕВ

Ранее «Комсомолка» уже рассказывала, какие же из имеющихся медуз водятся в Приморском крае. Между тем специалисты все же советуют избегать встречи с беспозвоночными, придерживаясь всего двух правил: купаться в открытых бухтах и не заплывать в заросли водорослей – именно там чаще всего и обитают медузы.

Между тем остаться равнодушным при встрече с «королевой морского дна» не смог даже и местный дайвер, который снял местную обитательницу на видео и поделился кадрами в интернете.

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