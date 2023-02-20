Перфоманс адвоката вызвал резонанс в социальных сетях. Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины из Артема. Экс-кандидат в депутаты «разнес» один из мемориалов города. Речь идет об адвокате Максиме Чихунове, который еще в прошлом году поразил всех своим перфомансом, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры, обвиняют юриста по части 2 статьи 213 УК РФ. Следователи сочли, что в октябре 2022 года он неуважительно отнесся к памятной доске на фасаде дома на Светланской, 85. В социальных сетях Максима Чихунова появилось видео, на кадрах которого он якобы стреляет из гранатомета. Адвокат спустил курок и улыбнулся – никакого взрыва, конечно, не было. «Разносить в пух и прах», – заявил Чихунов в скандальном ролике.

ПЛОХАЯ СЛАВА

После своего перфоманса коммунист неожиданно пропал из социальных сетей и появился только в январе 2023 года. Оказалось, в артемовское УВД он пришел сам, чтобы объясниться. И даже сдал телефон с ноутбуком. Вместе с техникой в отдел полиции мужчина принес и тубус от гранатомета, который, по его словам, был уже отстрелянный, то есть без снаряда, что подтвердила криминалистическая экспертиза.

Первое обвинение предъявили по указанной выше части 2 статьи 213 УК РФ и отправили Чихунова под домашний арест. Позже меру пресечения изменили на подписку о невыезде, а дело переквалифицировали на более «мягкую» часть этой статьи (хулиганство, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти). В конце января предварительное следствие по уголовному делу завершилось. Казалось бы, на этой ноте можно закончить историю, но совсем скоро она получила продолжение.

Позднее правозащитник объявил в соцсетях, что 30 января получил сообщение о возобновлении расследования. Обвинение вновь предъявили по «тяжелой» статье.

– А причина такого решения оказалась банальна. По словам одного из приближенных лиц к прокуратуре – у меня слишком большая активность в социальных сетях после переквалификации и снятия ареста.

И вот спустя месяц прокурор утвердил обвинительный приговор, а дело направится в суд.

«ПЛЕВОК В ДУШУ»

Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» пообщался с адвокатом Максимом Чихуновым, чтобы узнать, жалеет ли он о своем поступке и каковы были мотивы:

– Как мне объяснили в полиции и представители ФСБ, я выбрал не то время для подобных шуток. Я не оправдываю свой поступок, он слишком радикальный и необдуманный, но он стал следствием провокации.

О чем идет речь? Ответ кроется в исторической справке. Как объяснил Чихунов, улица Светланская раньше называлась Ленинской, в честь лидера партии большевиков Владимира Ильича, чьи заветы чтит нынешняя партия КПРФ.

– В день 100-летия изгнания белогвардейцев и интервентов с Дальнего Востока здесь установили мемориал в честь лидера белогвардейского движения Михаила Дитерихса, который участвовал в карательных операциях против большевиков... Для меня появление доски стало плевком в душу. Я понимаю, что в те времена была гражданская убийственная война без победителей и проигравших. Но я считаю, что надо сохранять в сознании людей паритет.

О поступке коммунист жалеет и утверждает, что, если бы знал, какими последствиями все обернется, воздержался бы. Но в тот день он не думал, что подобную акцию сочтут преступлением.

– Мой отец был в КПСС, дед шел на войну со Знаменем Победы, и я, как участник КПРФ, хотел лишь записать перфоманс и показать свое отношение к мемориалу.

Максим Чихунов также предположил, какой приговор ждет его после суда. По его словам, оправдательный ему не вынесут, только обвинительный. Во время разбирательства «задобрить» суд могут несколько факторов. У адвоката есть несовершеннолетние дети, также мужчина не уклонялся от следствия, частично признал вину, выдал улики, ему может грозить лишь условный срок, но максимальное наказание намного строже – до семи лет лишения свободы.

Напомним, что благодаря юристу на всю страну прогремел скандал с книжным магазином. Чихунов остается активным общественником, несмотря на его неблагополучную репутацию. Тем не менее лишь суд решит участь адвоката и установит вину.

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