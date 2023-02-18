Вопиющий случай с жестоким избиением женщины подростками в Приморье получил продолжение

Женщина умоляла не трогать ее, но жестокость подростка не знала границ. Фото: стоп-кадр из видео.

В Фокино завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в незаконном проникновении в жилище и вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления следственного комитета России по Приморскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Речь идет о жуткой истории, которая стала достоянием общественности еще летом 2022 года. В июле подросток и его товарищ оказались в доме по улице Юбилейная в поселке Дунай. Попасть в квартиру не составило труда: на дверях отсутствовали вообще какие-либо замки. Дальнейшее один из ребят снимал на видео. Ролик, который позже просочился в социальные сети, шокировал своей жестокостью.

Подросток называл женщину чудовищем и требовал деньги. Сумма была небольшой – всего лишь одна тысяча рублей. Женщина на вопрос о местонахождении денежных средств не отвечала, тогда парень распустил руки: ударил хозяйку квартиры по лицу ногой, хотя та умоляла прекратить и не трогать ее. Мольбы молодой человек оставил без внимания, да и вообще вооружился предметом, похожим на ножку от стула. В СУ СК РФ по Приморскому краю дополнили, что в качестве оружия 17-летний подросток использовал еще и ножницы.

САМОСУД

На этом история не закончилась. Видео распространилось среди жителей Дуная, и тогда местные решили буквально устроить самосуд. Расправу над подростком, который, собственно, и избивал женщину, устроили взрослые мужики. Парня подвесили под потолком в гараже. После этого местные заставили его извиниться, что он и сделал прямо в квартире женщины, на которую нападал ранее.

Больше всех не повезло «видеооператору». Его вообще вывезли в море, выгрузили на ржавый буй посреди акватории, где и оставили.

ОФИЦИАЛЬНО

В УМВД личности обидчиков женщины установили сразу. 17-летний парень стал фигурантом уголовных дел о вымогательстве и незаконном проникновении в жилище, расследование которых на сегодняшний день завершено.

– Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю.

Что же касается «борцов за справедливость», о них тоже не забыли. На одного из дунайцев завели уголовное дело по факту лишения свободы несовершеннолетнего. В профильном ведомстве сообщают, что расследование все еще продолжается.

Редакция продолжит следить за развитием событий.

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