История с избиением беспомощной женщины в Дунае получила продолжение

Фото: скриншот из видео.

История с малолетними разбойниками в Дунае, всколыхнувшая весь Приморский край, получила продолжение. Теперь в центре внимания оказались «обидчики» подростков. Следком завел уголовное дело по факту лишения свободы несовершеннолетнего. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

По версии следствия, 21 июля 2022 года местные жители силой затащили 16-летнего парня в гараж, где избивали твердым тупым предметом по голове, лицу, телу и ногам. В распоряжении редакции оказались кадры, на которых – подросток, подвешенный к потолку.

По факту по факту лишения свободы 16-летнего подростка заведено уголовное дело. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.

Напомним, что речь идет о вопиющем инциденте, который поставил на уши буквально весь Приморский край: подростки вломились в чужую квартиру, напали на беззащитную женщину и требовали деньги. Все свои отвратительные действия парни сняли на видео. Естественно, ролик просочился в интернет и сразу же оказался в центре внимания. Правоохранители не остались в стороне – подростков, жестоко избивших женщину, нашли. Следком завел уголовное дело по факту разбоя с незаконным проникновением в жилище. Но на этом история не закончилась. В промежутке между этим самосуд над ребятами совершили местные жители. Одного из мальчиков, того, который снимал, мужчины отвезли в море, где оставили сидеть на буе. Второго, который издевался над потерпевшей, подвесили под потолком в гараже и тоже избили палкой.

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