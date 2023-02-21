Он готов прилететь, если все будет благоприятно. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Папа Римский Франциск заявил о возможном визите во Владивосток после визита в Монголию, пишет ТАСС. По словам председателя Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова, понтифик изъявил желание посетить российский нацпарк «Земли леопарда».

– Он готов прилететь, если все будет благоприятно, – отметил старовер.

Севастьянов добавил, что Франциска поразили успехи нацпарка по возрождению популяции почти исчезнувшего хищника, поскольку сотрудники заповедника за 10 лет из 30 леопардов размножили вид почти до 150 особей.

Напомним, ранее «КП – Владивосток» писала, что Франциск дал имя краснокнижному хищнику Leo 252M. Теперь его зовут Мартин Фьерро – в честь главного героя одноименной аргентинской поэмы Хосе Эрнандеса.

Программа, в рамках которой понтифик выбрал кличку своему протеже, называется «Хранители». Она подразумевает, что за животными закрепляются разные люди - их крестные. В России такой титул уже получили представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, зоолог и телеведущий Николай Дроздов и российский певец Дима Билан.

Отметим, что нацпарк был создан 10 лет назад. Сейчас его территория составляет около 300 гектаров.

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