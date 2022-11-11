Ранее в СМИ появилась информация о потерях при взятии Павловки. Фото: Александр КОЦ

Слаженной боевой работой подразделения 155 и 40 отдельных бригад морской пехоты прорвали глубоко эшелонированный район обороны под Павловкой в ДНР. Информацию подтвердил врио главы ДНР Денис Пушилин, добавив, что населенный пункт очищен на 90%.

– Павловка все, полностью наша. Благодаря героизму и мужеству морпехов Тихоокеанского флота, – написал приморский военный обозреватель Алексей Суконкин.

Telegram-канал WarGonzo опубликовал видео, где русские морпехи поднимают флаг над административным зданием поселка. Вероятно, дальше бойцы 155-ой продолжат наступление вглубь Угледара (географически расположен на склоне выше Павловки).

Ранее в СМИ появилась информация о письме морпехов из 155-ой. В нем бойцы якобы рассказывают о тяжелых потерях при штурме населенных пунктов Павловка и Угледар. Губернатор Приморья Олег Кожемяко поставил сообщения под сомнение, позже в Минобороны опровергли информацию. При этом морпехи и добровольцы из отряда «Тигр» опубликовали несколько видео, в котором сказали: «потери есть, но мы держим строй».

РАНЕЕ:

«Не исключено, что вброс»: в приморском правительстве прокомментировали ситуацию вокруг Павловки

Глава Приморья Кожемяко поручил проверить сообщения о потерях Тихоокеанского флота в ДНР (подробнее)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Людей встречают по одежке, а продукцию по упаковке. Оказалось, что в Приморье производят картонную тару мирового уровня. «Комсомолка» узнала, как ее изготавливают…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.