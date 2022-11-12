Мобилизованных жителей Приморья проводили под патриотичные песни

Кадры музыкальных прощаний появились в социальных сетях. Фото: Telegram-канал @svodka25.

Приморские мобилизованные жители продолжают отправляться в зону СВО. Новый отряд бойцов во Владивостоке проводили под аккомпанемент известных песен.

В социальных сетях появилось видео, на кадрах которого дружным строем идут молодые парни и зрелые мужчины. Рядом с ними можно заметить жен и матерей. Одна из женщин что-то передала приморцу, что именно, останется загадкой, но эта вещь точно будет ассоциироваться у военнослужащего с его домом и семьей. Сопроводили бойцов под марш «Прощание славянки».

Другое музыкальное прощание прошло возле Международного аэропорта Владивосток. Кажется, что «Катюшу» пели все вместе: и сами мобилизованные, и их семьи.

А в комментариях под видео с трогательными прощаниями приморцы пожелали бойцам удачи и скорейшего возвращения домой.

Напомним, что в зону СВО отправили третий отряд добровольцев «Тигр». Провожал защитников Родины губернатор Приморья Олег Кожемяко, который пожелал им воинской удачи.

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