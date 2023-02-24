«Я плачу, мне больно»: ротвейлер с простреленной лапой и травмами черепами, за жизнью которого следило все Приморье, умер

О гибели пса рассказали волонтеры в социальных сетях. Фото: @rottweiler_artem.

Пес Лакки, которого в начале февраля окровавленного нашла жительница Артема, перенес множество операций и, казалось бы, шел на поправку. Однако 24 февраля ухаживающие за ним волонтеры сообщили о трагедии: ротвейлеру не удалось избежать цепких лап смерти. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

После всех тех кошмаров, что пришлось пережить Лакки, пес с помощью волонтеров начал бороться за свою жизнь: он мог самостоятельно питался и выходил гулять. Казалось бы, шансы на полное восстановление есть, но заключение врачей оказалось неутешительным. Как рассказали волонтеры в социальных сетях, сначала у ротвейлера пропал аппетит, он полностью отказывался от еды и воды, не реагировал на внешние раздражители, тяжело дышал и все время лежал на одном боку, даже не сопротивлялся, когда его пытались перевернуть. Специалисты поставили диагноз – ментальная кома.

– Надежда на улучшение тает с каждым часом… всем сердцем желаем ему найти в себе силы и побороть недуг, но шансов практически не остается. Мы делали все, чтобы он поправился, строили планы и верили, что все, что пережил этот парень, уже позади и впереди только выздоровление и светлое, счастливое будущее.

Усердные старания врачей оказались тщетными. Лакки скончался накануне, 23 февраля: примерно в 23:00 сердце перестало биться, пес не смог справиться с теми страшными последствиями, которые остались после нападения.Начало формы

– Я плачу, мне больно. Травма [черепно-мозговая. – Прим. ред.] была изначально очень серьезной. Спавший отек дал нам надежду на то, что все обойдется, но болезнь не отступила, а начала прогрессировать. Что стало триггером? Может быть, недостаточные силы организма, ведь травм было множество и самых различных, организм не мог сфокусироваться на восстановлении какой-то одной. Быть может операции, это тоже риски, но все мы взрослые люди и понимали, что без них никак и шансов у него нет совсем.

Волонтеры добавили, что сейчас решается вопрос о кремации Лакки, имя питомцу придумала Ольга Квон, жена главы Артема. Породистого пса нашли на улице: врачи ахнули, посмотрев на результаты рентгена: множество травм, пуля... Неизвестный взрослый мужчина, как считают ветеринары, вероятно, побил пса и прострелил лапу. Мотивы поступка до сих пор остаются загадкой. Лакки был умным и неагрессивным псом.

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