В чем провинился черный кот? Рассказываем, почему мы верим в приметы и стоит ли это делать

Верите ли вы в приметы? Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

17 ноября в стране отмечают интересный праздник – День защиты черных котов. Образ этого животного окружен суевериями, которые уходят корнями в эпоху, когда жизнь была полна неопределенности. Тогда и появилось убеждение, что жизнь можно ублажить, если точно соблюдать хорошие приметы и избегать дурных. В 16 веке, в Европе возникло пренебрежение к черным котам, которое переросло в некую паранойю. Ни в чем неповинных животных сжигали на кострах, времена изменились, а вот люди по-прежнему верят в приметы. О там, как же появляются суеверия в эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке на волне 90.4 FM рассказала доцент департамента искусств дизайна ДВФУ, кандидат наук, культуролог Елена Чубрик.

Елена Чубрик с ведущими радио Павлом Порабковичем и Ильей Кузнецовым. Фото: КП – Владивосток

ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ ЧЕРНЫХ КОШЕК

– За что так досталось черным котам?

– Считалось, что черный кот – это идеальное вместилище для ведьм, которые могут перевоплощаться в животных. Животные страдали, потому что их мучения воспринимали, как хороший способ отомстить женщинам, которые более властны, чем обычная среднестатистическая девушка. Речь идет о приворотах и проклятьях.

– А вы сами верите в приметы?

– Все зависит от того, какой смысл вкладывать в это слово. Примета образуется от глагола примечать, искать какие-то связи. Если вечером мы видим алый закат, на автомате говорим, что завтра будет ветрено. Это такой классический пример погодных условий, когда на протяжении долгих наблюдений, человек выявляет какие-то закономерности. Приметы, которые связаны с погодой – самые важные, ведь на протяжении предыдущих тысячелетий для человека самое главное было – хозяйство. Грубо говоря, чтобы был урожай, и скотина не падала. Естественно за этим наблюдали, это примечали. Отсюда и слово примета. Для чего это все нужно? Для того чтобы прогнозировать. В этом случае это нужно не только человеку с хозяйством, а каждому, кто хочет быть уверенным в том, что он делает.

– А как тогда наблюдали за котами?

– А это примета другого типа. Которая относится к суевериям. Как правило, женщины, которые занимались важными, но не самыми одобряемыми делами вроде приворотов или избавления от нежеланной беременности, жили, как правило, одни. Они были очень богаты и им не стоило выделяться, поэтому они одевались в скромную черную одежду. Естественно женщины окружали себя животными, прикармливали котов. Вот из такого образа люди и надумали суеверие про черных кошек.

ОТКУДА БЕРУТСЯ ПРИМЕТЫ

– Получается, все-таки есть разница между суевериями и приметами?

– Конечно. Скажем так, есть приметы суеверные, а есть объективные. Если примета построена на многократно подтвержденной связи через наблюдения, то это одно. А если связь неочевидная или человек ее не знает, вслепую верит, это приводит к суевериям. Например, вот эта прекрасная история: «Чтобы не сглазить плюнь через левое плечо». Объяснение не ищется, и оно не нужно.

– Но все-таки откуда это все берется?

– Опять же через наблюдения. Хотя есть вещи, которые не объяснишь наблюдениями или логикой. Дело в том, что примета, это еще и такая удобная форма, чтобы донести до человека какое-то правило. А зачем это? Если большинство людей выполняют схожее действие одинаковым образом, они могут предугадать поведение друг друга. Кроме того, так комфортнее. Если кто-то делает то же, что и ты, это успокаивает, ведь вокруг люди, с которыми мы говорим на одном языке.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ПРИМЕТЫ?

– Откуда такая большая разница в приметах среди разных культур? Кто-то на свадьбе бьет бокалы, а кто-то привязывает к автомобилю консервные банки.

– Независимо от того, к какой культуре принадлежат люди и какая у них история, есть то, что нас объединяет – у всех примерно одинаково работают психофизические процессы. Поэтому мы все ищем какое-то логическое объяснение. И, как правило, простое, но впечатляющее. Естественно, что одним и тем же вещам мы находим разное объяснение в зависимости от того, что нас окружает. Понятно, что консервные банки для американцев более эффективны, чем для нас колокольчики на санях. Потому что у нас они были больше распространены. А для них банки, как последствия эпохи хиппи. Получается такое сочетание разных историй. Да и в целом я не слышала о культуре, в которой вообще нет примет.

– А можно ли сказать, что примета, это перекладывание ответственности? Мы виним в своих бедах черных кошек или женщин с пустым ведром.

– Тут не только перекладывание ответственности, тут еще такая защитная история. «Если виноват не я, значит завтра будет лучше». Это своеобразная древняя магия, наверное, плюс мифологическое мышление. Мы не только объясняем происходящее, но и перестраховываемся. Люди ищут и позитивные приметы, а негативные как бы снимают с нас «проклятье».

А У НАС ВЕРЯТ В ЭТО, А У ВАС?

– А в России больше негативных примет или позитивных?

– Я бы не делила так жестко приметы на негативные и позитивные. Если вдуматься, все они имеют положительную функцию. Они помогают нам больше понимать происходящее, а когда мы больше знаем о том, что происходит, то чувствуем себя увереннее.

– А можно ли сказать, что жители Китая больше подвержены верить в приметы? Ведь у этого народа их такое множество.

– Думаю, можно, но надо понимать, что отношение к приметам у западной и восточной культур очень сильно отличается. Если христианство осуждает какие-то вещи, в Китае к ним относятся иначе. Китай – большая густонаселенная страна, которая при этом обладает еще и огромным этническим разнообразием. Чтобы существовать вместе, требуются общие правила. Свод примет и правил обеспечивает больший порядок. Для Китайца приметы важны больше, чем для европейца, потому что для них прогнозирование, это нечто иное.

– Есть примета, что нельзя отмечать свой 40-ой день рождения, почему?

– Считается, что 40 лет, это тот срок, который душа проводит на земле, после того, как тело перестало существовать. Это число в целом достаточно мистическое. А в Китае так относятся к цифре 4. У них в лифтах ее вообще нет.

– А есть ли какая-то международная примета? Вот как с черным котом. Хотя в Англии считают, что он приносит удачу.

– Чего-то универсального для целой планеты, наверное, нет. Очень разные условия жизни и история.

– Как наши приметы пересекаются с фольклором?

– Фольклор дарит нам формы. В которые мы приметы «упаковываем». Примета – это наблюдение. Наблюдение и некая гипотеза о том, почему что-то происходит именно так и никак иначе. А фольклор помогает это облачать в удобную словесную форму.

– Есть ли приметы, в которые действительно стоит верить?

– Я бы сказала так, в приметы стоит верить, но только надо понимать для чего. Если речь идет о погоде, то почему нет? Второй акцент, если мы верим не фанатично, а приметы являются частью нашей культуры. Тогда мы их передаем следующим поколениям, и они становятся маленькими маячками, которые позволяют нам лучше понимать друг друга.

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