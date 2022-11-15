Спасенный в Приморье котенок леопарда встретил свой первый в жизни снег

Leo 260M активно познает мир вокруг себя. Фото: Олег УКЛАДОВ

Котенок леопарда Leo 260M встретил первый в своей жизни снег! За судьбой маленького хищника, спасенного летом 2022 года, следит все Приморье. Не так давно врачи боролись за его жизнь, а теперь пятнистый зверь радует всех своими трюками на камеру. Реакция на снежинки не стала исключением.

Леопард живет и учится охотиться в реабилитационном вольере. Маленький хищник с недоверием осмотрел белый покров. Он, как и все леопарды, старался избегать лишнего контакта с ним. Осторожно наступил на белое холодное «покрывало», и как будто изучил новые тактильные ощущения. При этом в распоряжении Leo 260M целых три укрытия, в которых он уже неоднократно прятался от дождя.

Важно помнить, что краснокнижному котенку необходимо ежедневно тренировать охотничьи навыки и питаться. Помочь котенку пережить зиму и завершить реабилитацию может каждый! Сделать это можно, оставив пожертвование на сайте объединенной дирекции заповедников «Земля леопарда». Любая поддержка поможет животному в долгом пути возвращения в дикую природу.

В скором времени котенку предстоит переезд в более просторный вольер. Напомним, что Leo 260M уже семь месяцев, он постепенно становится крупным взрослым хищником.

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