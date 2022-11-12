В Приморье спасенный леопард Leo 260М показал мастер-класс по полету

Восьмимесячный котенок не против активных игр. Фото: принтскрин видео.

Охота спасенного дальневосточного Leo 260M попала в объективы фотоловушек нацпарка «Земля леопарда». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На кадрах ролика пятнистый хищник подошел и обнял дерево, а затем резко подпрыгнул с ловкостью лемура, забавно растопырив все четыре лапы. Кого он увидел в темноте, пока прогуливался по своему вольеру, остается загадкой.

По словам специалистов нацпарка, такое поведение нормально для молодого и активного хищника, который словно ребенок всегда готов порезвиться. А раз у Leo 260M есть силы на игры, значит реабилитация дает свои плоды, и пятнистый зверь идет на поправку. Однако ему все еще предстоит долгое восстановление.

Напомним, что истощенного маленького леопарда спасли сотрудники национального парка. Его быстро доставили в Центр реабилитации «Тигр» у села Алексеевка. На его теле нашли небольшие раны, некоторые из них были заражены паразитами, а вес краснокнижного зверя достигал всего лишь 4,5 килограмма.

Сейчас ему около восьми месяцев, а вес пришел в норму, ведь леопард уже научился охотиться на кроликов. Его хотят переселить в вольер, где раньше жил звезда киноэкранов Leo 80M.

Кстати, не первый раз Leo 260M становится героем комичных видео. В сентябре появилось видео с фотоловушек, где пятнистый котенок хотел попить воды, однако упал в пруд.

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