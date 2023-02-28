Спортсмен из Уссурийска забрал «золото». Фото: Федерация кудо России.

Более 120 лучших спортсменов страны из 56 регионов России сразились на XXX чемпионате России по кудо. Несмотря на сильнейшую конкуренцию, приморец Руслан Джафаров занял первое место в соревнованиях. Он поделился с «Комсомольской правдой – Владивосток» своей историей о том, как начиналась его спортивная карьера, дал советы «новичкам» и рассказал о своих планах на будущее.

Редакция связалась с Русланом Джафаровым, чтобы узнать его секрет успеха.

КАК ДОБИТЬСЯ КРЕПКОГО ИММУНИТЕТА И СПОРТИВНОГО ТЕЛА

По словам Руслана, в спорт он пришел в девять лет, а его спортивная карьера началась под руководством тренера федерации борьбы Приморского края Константина Новикова. После него тренировал мужчину Джамал Курбанов, а с 2017 года – Александр Рубан. Все они готовили большое количество победителей и призеров первенств России и Дальнего Востока и внесли огромный вклад в развитие спорта в Приморском крае.

– Тренируюсь я почти каждый день, иногда два раза день. Конечно, мышцам нужно отдыхать, но у профессиональных спортсменов они адаптируются к нагрузкам. Мотивацию искать не приходится, мне нравится то, что я делаю, – отметил житель Уссурийска.

Мужчина так же дал советы «новичкам»:

– Начинающим спортсменам нужно терпеть, упорно трудиться и быть дисциплинированными.

Держать организм в форме приморцу помогают походы в бассейн, баню, на массаж и четкий режим сна, а также здоровое питание и витамины.

СЕРЬЕЗНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

У каждого спортсмена есть свои уникальные техники и особенности, поэтому конкуренция во время соревнований высокая. Особенно, если речь идет о чемпионате России, ведь все участники индивидуальны и имеют различные подходы к бою.

– Мне запомнился спортсмен Павел Керимов из Москвы в финале чемпионата России по кудо. Это мой вечный соперник. Он очень опытный, имеет большие звания: победитель кубка мира по рукопашному бою, чемпион России по кудо 2022 года. Мы с ним встречались в соревнованиях по кудо и рукопашному бою, – добавил Руслан.

Участвовал в соревнованиях приморец в категории 270 единиц [в кудо используют не традиционный показатель, а коэффициент силы. Он складывается из роста и веса спортсмена – Прим.ред]. Помимо Руслана Джафарова, еще несколько жителей края завоевали почетные титулы на чемпионате. Ими были Святослав Писаревский, взявший второе место (в коэффициенте 230 единиц), Олеся Булдакова – третье место (в коэффициенте до 220 единиц), Ольга Шевченко – второе место (в коэффициенте 220+ единиц). Отличились спортсмены и во время командных соревнований – сборная ДФО забрала третье место.

Руслан Джафаров отметил, что болел за земляков. Ведь все они уже давно знакомы: с кем-то занимаются в одном зале, с другими – познакомились на общих сборах.

– В Приморском крае есть все возможности для развития спорта. Наша сборная Дальнего Востока по кудо одна из сильнейших в мире – это уже доказано не один раз. Также и в других видах спорта. Важно, чтобы усилия прилагали не только тренера и спортсмены, но и те, кто находится на руководящих должностях. Нужно верить в наших ребят.

Соревнования прошли в Москве. Фото: Федерация кудо России.

МАЛЕНЬКИМИ ШАГАМИ К ЦЕЛИ

Руслан подчеркнул, что чемпионат России по кудо был организован на высоком уровне, поэтому впечатления у него были только положительные. Проходил он 19 февраля в Москве. Технические результаты уже известны, но мужчина с нетерпением ждет присвоения мастера спорта. В его планах отправиться на чемпионат мира. Однако допустят ли на соревнования Россию станет известно лишь в марте.

Ранее приморец занял второе место в чемпионате России по рукопашному бою. Он включен в состав сборной и находится в резерве. Если победитель соревнований по каким-то причинам не сможет поехать в июне в Казахстан на чемпионат мира, то защищать честь страны вместо него будет Руслан Джафаров.

СПРАВКА «КП»:

Следует добавить, что в коллекции приморского спортсмена огромное количество наград. В их числе: три золотых медали за чемпионат ДФО по греко-римской борьбе в 2014, 2015, 2016 годах, две бронзовых и одна серебряная за чемпионат ВВО по армейскому рукопашному бою в 2017, 2018, 2019 году и золотая – за чемпионат Дальнего Востока по смешанным боевым единоборствам ММА в 2017 году. В общем, перечень достижений Руслана огромен, как и его воля к победе.

Спортсмен из Уссурийска к 30 годам добился небывалых высот: стал кандидатом мастера спорта (КМС) по кудо, мастером спорта (МС) по греко-римской борьбе, КМС по рукопашному бою, КМС СБЕ ММА, КМС по армейскому рукопашному бою.

Кроме того, он взял «золото» на чемпионате ДФО по кудо в 2023 году и на чемпионате Приморья в 2022 году, «серебро» – на чемпионате России по рукопашному бою в 2022 году, «бронзу» – Кубке России в 2022 году по рукопашному бою и Первенстве России по греко-римской борьбе среди юниоров в 2015 году.

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