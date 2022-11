«Даже обнимать таких малюток нужно правильно»: эксперты из Приморского краевого перинатального центра о самых крохотных пациентах

Александр Королев с юной пациенткой. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Рождение малыша в семье – большой праздник для родителей, с первых дней ребенка окружают лаской, заботой и опекой. Ежегодно с 2009 года 17 ноября во всем мире напоминают о том, что есть дети, за которыми нужен особый уход, ведь их появление на свет произошло раньше положенного срока и специалистам приходится бороться за их жизни. Мамам, кстати, тоже. Они играют очень важную роль в выхаживании этого маленького человечка. Речь идет о Международном дне недоношенных детей. «Комсомолка» решила напомнить о его истории, а также поговорила со специалистами из Приморья, которые рассказали, как в регионе заботятся о таких малышах, сколько их рождается в год и почему важно говорить об этом на весь мир.

РАССКАЗЫВАТЬ, МОЛЧАТЬ НЕЛЬЗЯ

Международный день недоношенных детей был учрежден по инициативе Европейского фонда по уходу за новорожденными (European Foundation for the Care of Newborn Infants, EFCNI). Это помогло привлечь публику и публично заявить об этой проблеме в обществе, рассказать с чем сталкиваются врачи и семьи, помочь найти людям поддержку и понимание.

Ежегодно в Приморском крае происходит 6,2% преждевременных родов, и это, как уверяет заместитель главного врача по педиатрии в Перинатальном центре Елена Ахтанина, соответствует мировой статистике. Так как по разным данным от 6 до 10% всех родов происходят раньше срока.

Елена Ахтанина. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

– Недоношенными детьми считаются те, кто родился на сроке после 22 до 36 недель. Мы помогаем малышам, которые весят даже всего 500 грамм. Через отделение реанимации интенсивной терапии в 2021 году прошло более 500 детей, среди них 90 с лишним процентов – недоношенные дети. Вся помощь оказывается в полном объеме, – поделилась заместитель главного врача.

КТО ЖЕ ЭТИ ДЕТКИ?

Основные причины преждевременных родов – внутриутробная инфекция у мамы. Остальные 10%, это преэклампсия (осложнение беременности, развивающееся после 20 недели), кровотечение и так далее. Самый лучший совет для мам, чтобы снизить риск родов раньше срока – вести здоровый образ жизни. Будущая мама также должна вовремя встать на учет в женскую консультацию и проводить санацию очагов инфекции.

Недоношенные малыши – это совсем другие дети. На них даже смотреть хочется с осторожностью, они настолько маленькие и хрупкие, что кажется, ты можешь их ранить даже взглядом.

– Основные проблемы, к которым стоит быть готовым родителям, чаще всего касаются дыхания. Легкие младенца не дышат после рождения, ему проводят специальную респираторную терапию, вводим искусственно сурфактант, который внутри выстилает легкие, для того, чтобы кислород попадал в кровь. Первые сутки есть риск кровоизлияния в головной мозг, потому что у малышей незрелые сосуды. Могут появиться проблемы с кишечником, это тоже связано с незрелостью. В дальнейшем после выхаживания есть риск в развитии бронхолегочной дисплазии. Это связано с тем, что ребенок не должен был так рано начинать дышать. Еще одна трудность – ретинопатия. Это когда страдают органы зрения. Разрастаются сосуды там, где они не должны быть и вызывают отслойку сетчатки. Но мы очень хорошо с этим боремся, у нас есть специальные препараты, которые мы вводим пациентам, и они чувствуют себя хорошо, – объяснил заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Сергей Фиголь.

Сергей Фиголь с коллегами. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

БОРЬБА ЗА ЖИЗНЬ С ПЕРВЫХ СЕКУНД

По словам специалиста, до 2012 года у врачей не было возможности спасать детей, которые весили меньше килограмма. Это были единичные случаи. Прошло 10 лет, наука шагнула вперед и у медиков появилась возможность выхаживать таких крох.

Родившиеся раньше срока младенцы поступают сразу в реанимационное отделение, малыши находятся там до тех пор, пока не научатся самостоятельно дышать. После этого они попадают на второй этап выхаживания к профессионалу своего дела, заведующему отделением патологии новорожденных и недоношенных детей, врачу высшей категории Александру Королеву.

- Выхаживание заключается не только в лекарственных препаратах, но и в создании условий работы ребенком. Прежде всего очень важно помочь адаптироваться маме. Они ведь, как и мы, боятся тронуть кроху, потому что эти дети непредсказуемые. У нас мама всегда находится рядом с малышом, учится его кормить, мыть, даже обнимать таких малюток нужно правильно. Пока коронавирус не внес свои коррективы в нашу привычную жизнь, даже папы приходили и учились ухаживать за своим чадом. Сейчас из-за ограничений – это роскошь. Также у нас есть банк грудного молока, для мам это очень удобно, а для новорожденных полезно. Но дело не только в пользе, это один из важнейших этапов выхаживания в принципе.

После того как маму и малыша выписывают из Перинатального центра, за ними наблюдают до тех пор, пока ребенку не исполнится три года. По словам врача высшей категории, заведующей консультативным диагностическим отделением реабилитации для детей раннего возраста Ольги Королевой, пациентов проверяют раз в месяц, пока им не исполнится год, а если есть проблемные моменты, и вовсе раз в две недели.

Ольга Королева. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Все специалисты с любовью отзываются о каждом ребенке и маме. Женщины чувствуют максимальную поддержку и защиту, с удовольствием перенимают знания по уходу за сыном или дочкой от специалистов. День недоношенных детей лишь в очередной раз напоминает – такие малыши есть, ухаживать за ними тяжело, но они имеют право, как любой ребенок на любовь и заботу. Из таких деток вырастают здоровые, талантливые, прекрасные люди и даже гении. Яркие примеры – Альберт Эйнштейн, Исаак Ньютон, Чарльз Дарвин и другие.

ПО ТЕМЕ:

10 деликатных вопросов о здоровье девочек: беседа с детским гинекологом из Приморья

Приморский врач Яна Ткачук рассказала, когда и почему необходимо ребенку посетить врача-гинеколога (подробнее)

Первый на Дальнем Востоке индивидуальный банк грудного молока появился в столице Приморья

В перинатальном центре Владивостока мамы теперь могут воспользоваться молочным банком (подробнее)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Людей встречают по одежке, а продукцию по упаковке. Оказалось, что в Приморье производят картонную тару мирового уровня. «Комсомолка» узнала, как ее изготавливают…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.