С оленями на дороге можно договориться: инспектор Уссурийского заповедника «устроил разборки» в тайге

Ситуации на дорогах бывают разные. Фото: Иван МАКЕЕВ

Госинспекторы дирекции «Земли леопарда» каждый день патрулируют леса, выискивая браконьеров. Но порой в работе сотрудников происходят и забавные случаи. В этот раз проверяющие поделились историями про… оленей на дорогах, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Telegram-канал нацпарка.

Так, специалист поздно вечером проверял территорию Уссурийского заповедника, когда наткнулся на двух оленей на заснеженной дороге.

– Ребятки, вы нас пропустите? – в шутку спрашивает у копытных мужчина, выйдя из машины. – Нам домой пора.

На этой фразе животные заскакали в разные стороны, освобождая путь.

Подобная история повторяется и в другой день, но уже в светлое время суток. После просьбы инспектора олень медленно уходит с трассы.

Вскоре – еще один схожий случай.

– Вот она, панда ушастая. Посреди дороги встала и не хочет меня пропускать. Стою от нее буквально в 8-10 метрах. Ты пропустишь меня? – задает вопрос сотрудник «Земли леопарда», и в этот момент животное отходит «на обочину».

– Благодаря видео от инспектора Уссурийского заповедника, мы узнали, что в лесу есть свой «пограничный контроль» – олений, – пишут сотрудники нацпарка. – Машина инспекторов давно примелькалась лесным жителям, можно сказать, что «железная махина» стала частью таежного интерьера. Олени ее даже узнают, любопытно поднимая уши при звуке приближающегося рева мотора. Вот и сейчас несколько любознательных копытных встали прямо перед машиной и внимательно ее рассматривают, словно размышляя – пропустить гостей дальше в лес или нет.

Напомним, пятнистые олени и косули – это основная кормовая база дальневосточного леопарда, около 50% рациона редкой кошки приходится именно на них. На заповедных территориях только пятнистых оленей обитает около 17 тысяч. Специалисты ФГБУ «Земля леопарда» следят за сохранением вида, что позволяет обеспечить пищу хищникам. Зимой копытных подкармливают, особенно когда выпадает много снега, а также круглый год охраняют от браконьеров.

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