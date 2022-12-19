Олень во время прыжка попал в фотололовушку в Приморье

Пятнистые олени могут прыгнуть до восьми метров в длину. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Забавными кадрами пятнистого оленя в Приморье поделились 19 декабря сотрудники национального парка «Земля леопарда». Животное попало в объектив фотоловушки прямо во время прыжка, поэтому складывается ощущение, что дикий зверь научился летать. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В своем telegram-канале @amurleo_land специалисты рассказали, что на фотографии изображена самка оленя. Кроме того, этот вид копытных можно смело назвать лесными легкоатлетами, ведь их прыжок в высоту достигает до 2,5 метров, а в длину – восьми метров.

Фото рассмешило приморцев, некоторые из сравнивают прыжок оленя с полетом Валькирии, другие вспоминают песню «Лети, лесной олень».

Стоит отметить, что пятнистые олени очень распространены на охраняемой территории нацпарка «Земля леопарда». Зимой для этого вида животных на специальных площадках организуется специальная подкормка. Такая мера помогает поддерживать численность копытных. Ведь именно они входят в кормовую базу для дальневосточного леопарда и амурского тигра, что способствует сохранению редчайших краснокнижных кошек.

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