Зверь охотился не только на собак, но и косуль. Фото: министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края.

В реабилитационном центре для диких животных, который расположен в поселке Алексеевка, ветеринары осмотрели амурского тигра, которого на днях поймали специалисты охотнадзора в селе Знаменка. По словам врачей, хищник здоров и скоро его выпустят в дикую природу. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

– Когда такие большие животные попадают в лапозахватывающие ловушки, есть риск, что он может повредить лапу из-за своего веса. Поэтому специалисты решили подстраховаться и произвести подробный ветеринарный осмотр в реабилитационном центре, – рассказал первый заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Приморского края Алексей Суровый.

Как рассказали в приморском министерстве лесного и охотничьего хозяйства, тигра доставили в центр реабилитации сразу, как только поймали. Конфликтным хищником оказался самец возрастом не менее четырех-пяти лет и весом около 200 килограммов. Рентген и многочисленные анализы не показали каких-либо патологий.

По словам руководителя центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, вес тигра выше среднего, все клыки целы. Также у него естественная реакция на человека – страх.

– Изучение следов показало, что он охотился не только на собак, но и на косуль, причем успешно, а быстрая и верткая косуля – это не самая простая цель для крупного амурского тигра. Поэтому принято решение в ближайшее время выпустить хищника в малонаселенной местности с большой плотностью копытных животных, где не отмечено других самцов тигра.

Напомним, что тигра, который на протяжении года пугал жителей Дальнереченского городского, Красноармейского и Пожарского муниципальных округов, отловили в ночь на 2 марта. В основном поймать его не могли из-за того, что приморцы продолжали по ночам выпускать своих питомцев на улицу, несмотря на просьбы специалистов этого не делать.

Очень часто тигр разгуливал по улицам села Знаменка, о чем жители рассказывали в социальных сетях. Предположительно, хищник съел около 30 собак, однако жертв может быть больше.

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