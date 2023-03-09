В Приморье «звездное» семейство леопарда Памелы пополнилось новым котенком

Леопард Памела. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

В национальном парке «Земля леопарда» пополнение: пятнистая хищница Leo 120F – дочь леопарда Памелы, которая находится под опекой голливудской актрисы, родила котенка. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Леопард Памела. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Как рассказали в пресс-службе нацпарка, новые сведения об этих редких кошках удалось получить во время проверки фотоловушки. Памела жива, здорова и чувствует себя хорошо, как и ее потомки. На одном из снимков видно, как ее дочь Leo 120F идет по склону, а за ней следует котенок. Пол маленького леопарда пока неизвестен, ему всего около восьми месяцев.

Новому котенку из «звездной» всего восемь месяцев. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Leo 120F – первый зафиксированный леопард из «звездного» семейства и в этом году второй раз обзавелась потомством. Ее старшая дочь Leo 165F на снимках выглядит здоровой и готовой познакомиться с самцом.

– Leo 120F регулярно фиксируется фотоловушками. А еще она прекрасная мама – дважды принесла потомство, котенок из первого выводка (Leo 165F) уже обрела собственный участок на севере национального парка. Получается, что Памела основала на нашей территории целую династию, – поделилась сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Таисия Марченкова.

Повзрослевшая самка Leo 165F. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Напомним, леопард Leo 38F получила свое имя в 2015 году от голливудской звезды Памелы Андерсон. Актриса прониклась симпатией к хищнице и стала ее хранителем. Leo 120F впервые стала мамой в мае 2018 года.

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