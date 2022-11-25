«Мы их всех сделаем»: Олег Газманов передал привет морпехам 155-й бригады ТОФ

Певец Олег Газманов.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В это непростое время каждый житель нашей необъятной страны старается оказать посильную помощь тем, кто сейчас находится в зоне СВО. И не всегда эта помощь только материального характера. Очень часто поддерживает бойцов и доброе слово, сказанное от души. Так, к морпехам 155-й бригады ТОФ обратился и народный артист, певец, актер и поэт Олег Газманов. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Исполнитель легендарного хита «Ты морячка, я моряк» передал привет 155-й бригаде морской пехоты.
– Всем, кто с Чукотки, с Читы, всем мобилизованным ребятам – приветствие и, самое главное, держитесь, братцы! Сколько у меня сил и моих песен – все ваше, все для вас буду делать. Я много выступаю перед нашими ранеными воинами в госпиталях, но хочется пожелать, чтобы вас не тронула вражеская пуля, чтобы все у вас было хорошо, а мы всех сделаем! Ваш Олег Газманов.
Накануне губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал о своей поездке в зону СВО. Туда он направился ради того, чтобы поддержать мобилизованных приморцев и передать им очередную гуманитарную помощь.
А вот в четверг, 24 ноября, глава региона лично вручил землякам, которые служат в добровольческом отряде «Тигр», краевые награды за воинскую доблесть, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе СВО.
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